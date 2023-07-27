Гастроэнтеролог Евгения Белинская в комментарии популярному онлайн-ресурсу доказательной медицины Береги себя рассказала о самых ранних проявлениях рака желудка и кого чаще всего поражает это грозная онкология.
— Рак желудка может развиваться годами без симптомов. Сначала человек будет иметь предраковые изменения во внутренней слизистой. Обычно больные их даже не замечают, — объясняет специалист.
По ее словам, от места, где формируется раковое образование, зависит как симптоматика болезни, так и прогноз лечения. До 95% случаев рака желудка – это аденокарцинома.
Первые проявления могут быть довольно умеренными — такими, которые хотя бы раз в жизни чувствовал любой человек:
- изжога;
- тошнота;
- частая отрыжка;
- чувство насыщения наступает очень быстро.
Но иногда проявления менее привычны и могут насторожить:
- трудно глотать;
- ощущение кома в верхней части живота;
- боли в верхней части живота;
- потеря веса;
- слабость.
Наиболее распространенный метод диагностики рака – гастроскопия.
В целом рак желудка диагностируют людям старшего возраста (65+ лет). И чаще им страдают мужчины (1 случай на 96 пациентов), чем женщины (1 случай на 152 пациентки).
Также среди факторов, повышающих риски рака желудка:
- избыточный вес и ожирение;
- инфицирование бактерией H.pylori (одна из ведущих причин);
- употребление алкоголя и курения (для курящих вероятность развития рака растет вдвое);
- несбалансированная диета (много обработанной и соленой пищи, дефицит овощей и фруктов в рационе);
- семейная медицинская история;
- некоторые виды анемии и иммунодефицитов;
- операции на желудке и/или полипы (некоторые их виды могут перерастать в рак);
- работа в угольной, резиновой и металлургической промышленности (известно, что работники в этих отраслях имеют более высокие риски развития рака желудка).
Хорошая новость в том, что Украина не входит в десятку стран, имеющих наивысшее количество случаев болезни.
Источник: Береги себя