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Гастроэнтеролог рассказала о первых проявлениях рака желудка и кто в группе риска

27 июля 2023, 10:09
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
рак, онкологія
Источник: Pixabay

Гастроэнтеролог Евгения Белинская в комментарии популярному онлайн-ресурсу доказательной медицины Береги себя рассказала о самых ранних проявлениях рака желудка и кого чаще всего поражает это грозная онкология.

— Рак желудка может развиваться годами без симптомов. Сначала человек будет иметь предраковые изменения во внутренней слизистой. Обычно больные их даже не замечают, — объясняет специалист.

По ее словам, от места, где формируется раковое образование, зависит как симптоматика болезни, так и прогноз лечения. До 95% случаев рака желудка – это аденокарцинома.

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Первые проявления могут быть довольно умеренными — такими, которые хотя бы раз в жизни чувствовал любой человек:

  • изжога;
  • тошнота;
  • частая отрыжка;
  • чувство насыщения наступает очень быстро.

Но иногда проявления менее привычны и могут насторожить:

  • трудно глотать;
  • ощущение кома в верхней части живота;
  • боли в верхней части живота;
  • потеря веса;
  • слабость.

Наиболее распространенный метод диагностики рака – гастроскопия. 

В целом рак желудка диагностируют людям старшего возраста (65+ лет). И чаще им страдают мужчины (1 случай на 96 пациентов), чем женщины (1 случай на 152 пациентки).

Также среди факторов, повышающих риски рака желудка:

  • избыточный вес и ожирение;
  • инфицирование бактерией H.pylori (одна из ведущих причин);
  • употребление алкоголя и курения (для курящих вероятность развития рака растет вдвое);
  • несбалансированная диета (много обработанной и соленой пищи, дефицит овощей и фруктов в рационе);
  • семейная медицинская история;
  • некоторые виды анемии и иммунодефицитов;
  • операции на желудке и/или полипы (некоторые их виды могут перерастать в рак);
  • работа в угольной, резиновой и металлургической промышленности (известно, что работники в этих отраслях имеют более высокие риски развития рака желудка).

Хорошая новость в том, что Украина не входит в десятку стран, имеющих наивысшее количество случаев болезни.

Источник: Береги себя

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