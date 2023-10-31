Врачи авторитетной американской клиники Майо внесли ясность относительно так называемого географического языка — это состояние не несет никакой угрозы. Хотя в редких случаях может быть специфическим проявлением псориаза или грибковой инфекции.

Географическим языком называют появление на поверхности языка гладких, немного выпуклых красных пятен разного размера и неправильной формы.

Красных — потому что это воспалительный процесс, гладких — потому что сосочки языка при географическом языке просто исчезают. Визуально язык становится похожим на географическую карту, причем пятна могут менять свое расположение.

Сейчас смотрят

Что такое географический язык

Хотя географический язык действительно выглядит тревожно, на самом деле он не является проявлением каких-то проблем со здоровьем. Это не связано с инфекцией или раком.

Географический язык иногда может вызвать неприятные ощущения при речи или при употреблении определенных продуктов, например сладких, соленых или обильно приправленных специями, в частности перцем, горчицей, чесноком.

Орган может сохранять свой пугающий вид несколько дней, месяцев, иногда — годы. Часто проблема исчезает сама по себе, но позже может появиться снова.

Поскольку большинство людей с географическим языком не испытывают никакого дискомфорта, то и к врачам не обращаются.

Однако если долго не проходят симптомы, такие как жжение, боль, стоит обратиться к стоматологу. В некоторых случаях для облегчения симптомов врач может назначить лекарства.

Причины появления географического языка

Причина появления географического языка неизвестна. Тем не менее среди факторов риска врачи называют:

наследственные генетические особенности;

потрескавшийся язык, когда по разным причинам на поверхности языка появляются глубокие бороздки;

осложнения заболеваний ротовой полости.

Географический язык безвреден, иногда может быть просто неудобным.

Источник: Mayo сlinic