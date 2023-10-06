Специалисты подчеркивают, что гормональный дисбаланс, увы, одна из обязательных глав в книге жизни женщины, но ее можно и нужно читать спокойно. Здравомыслие и рекомендации специалистов помогут.

Доктор Швета Камат, гинеколог больницы Хеббал в Бангалоре считает, что признаки гормонального дисбаланса должны знать все женщины, чтобы вовремя исправить ситуацию.

Тем более, что зачастую гормональный дисбаланс выбивает из колеи на самых важных этапах жизни — во время полового созревания, беременности, менопаузы и в процессе старения.

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Ведь гормоны контролируют все физиологические функции организма, начиная от метаболизма и заканчивая поведением. И сбой в этой сфере приносит массу неприятностей и болезненных состояний.

— Чтобы понять, есть ли у вас гормональный дисбаланс, необходимо внимательно следить за сигналами вашего тела, — предупреждает гинеколог.

Сигналов этих множество, и они не обязательно прозвучат одновременно.

Причем гормональные сбои могут проявляться в разных системах — в половой, эндокринной, сердечно-сосудистой, пищеварительной… Начинают капризничать прогестерон, эстроген, ЛГ, ФСГ, инсулин, кортизол, мелатонин, окситоцин, дофамин и тестостерон.

Доктор Камат называет наиболее важные изменения.

Менструальный цикл: нерегулярные менструации, обильные или легкие кровотечения и тяжелые симптомы ПМС. Перепады настроения: незапные изменения настроения, повышенная раздражительность или чувство тревоги и депрессии. Проблемы с кожей: прыщи, необычные высыпания. Усталость: постоянное чувство усталости и измотанности. Изменения веса: несмотря на все усилия в тренажерном зале и хронические диеты вес увеличивается. Приливы: внезапный огненный вал, накрывающий с головой. Нарушения сна: бессонница, частое просыпание среди ночи. Проблемы с волосами: истончение или значительное выпадение волос. Проблемы с пищеварением: вздутие живота, запор или диарея.

Доктор Камат подчеркивает, что гормональные проблемы могут возникнуть у женщин достаточно молодого возраста из-за синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), заболеваний щитовидной железы, стресса, как побочный эффект применения гормональных контрацептивов.

А с возрастом, с приближением менопаузы, из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона женский организм переживает настоящую бурю.

Можно ли исправить гормональный дисбаланс?

Гинеколог отвечает утвердительно. Для начала доктор Камат советует внести некоторые изменения в образ жизни — здоровое питание, спорт, освоение методик снятия стресса.

В определенных ситуациях поможет заместительная гормональная терапия (ЗГТ). Ее может рекомендовать для облегчения неприятных симптомов менопаузы только врач.

Лекарства, повышающие чувствительность к инсулину, станут полезным союзником в лечении гормональных нарушений, таких как синдром поликистозных яичников. Но тоже лишь по рекомендации врача.

— В тяжелых случаях, чтобы помочь женщине снова обрести равновесие, прибегают к хирургическим вариантам — удалению кист яичников или операции на щитовидной железе, — подчеркивает Камат.

Источник: Health Shots