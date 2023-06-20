Доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская в интервью украинскому информагентству рассказала о рисках заражения и первых симптомах холеры и гепатита А, которые могут проявится на территориях, затопленных после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

По словам Голубовской, холера — одно из немногих инфекционных заболеваний, которое протекает с нормальной температурой тела. Но на ее фоне у человека развивается рвота, обильная диарея без болевого синдрома, что тоже нетипично для кишечных инфекций.

В итоге это быстро приводит к обезвоживанию — тяжелому, потенциально смертельному состоянию.

— А в эпидемиологическом плане это опасно тем, что это будет взрывное распространение. Но подчеркну, я очень надеюсь, что мы этого сможем избежать, — подчеркнула Голубовская.

Что же касается гепатита А, то, по словам инфекциониста, это то заболевание, которое может проявиться в более отдаленный период, поскольку инкубационный период может достигать 45 дней.

Голубовская объяснила, что гепатит А начинается с высокой температуры без каких-либо иных симптомов. Люди начинают пить жаропонижающие препараты, которые очень токсичны и еще больше поражают печень. Это приводит к тяжелому течению самого гепатита.

С 5-6 дня начинается желтуха, объяснила Голубовская, желтеют склеры, темнеет моча. Желтушный период может длиться примерно месяц. То есть эпидемическая опасность таится именно на начальном этапе – можно пропустить первые случаи инфекции.

По словам инфекциониста, также возможны бактериальные кишечные инфекции, такие как шигеллез, сальмонеллез и энтеропатогенная кишечная палочка, а также лептоспироз и лихорадка Западного Нила.

Голубовская выразила надежду, что масштабных вспышек удастся избежать – для этого работают специалисты. Но и простые украинцы не должны проявлять беспечность.