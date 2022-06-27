Определение группы и резус фактора крови — это один из важнейших анализов. Без него невозможно проводить хирургические вмешательства, донорство или трансплантацию органов.

Как и где узнать свою группу крови — читайте в нашем материале.

Что такое группа крови

Группа крови и резус-фактор — это генетические признаки, которые не меняются в течение жизни. В организме каждого человека, включая клетки и плазму крови, циркулирует уникальное сочетание антигенов. Наиболее важными являются две системы антигенов: АВ0 и резус.

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В общем, система АВ0 определяет четыре группы крови, а резус-системы может быть двух значений — положительного и отрицательного.

Врачи отмечают, что чем выше у человека порядковый номер группы крови, тем ниже ее донорские качества. Именно поэтому человека с четвертой группой крови считают идеальным реципиентом, а с первой — идеальными донорами.

Знать свою группу крови и резус-фактор очень важно, ведь в экстренных ситуация это может сохранить кому-то жизнь.

Как узнать свою группу крови

Узнать свою группу крови и резус-фактор может каждый. Для этого нужно обратиться в больницу. Вы можете посетить своего семейного врача или выбрать частную клинику. Главное, чтобы в больнице было качественное оборудование, которое сможет определить группу крови.

Особой подготовки перед исследованием не требуется. Рекомендуется не употреблять слишком жирную пищу за сутки до анализа и приходить сдавать кровь натощак.

Кровь на анализ для определения группы крови могут брать как из пальца, так и из вены (сейчас предпочитают брать кровь из вены).

Результат будет готов за сутки. В частных больницах вам могут также сделать экспресс-тест, его результаты будут готовы за три часа.

Рекомендуем также тщательно проверить свою медицинскую карту. Возможно там занесена информация о вашей группе крови и резус-фактор.

Группа крови в документах

Информация о группе крови и резус-факторе можно внести в водительское удостоверение. Это происходит непосредственно во время замены водительского удостоверения.

Администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.

Группу крови и резус-фактор вносят также в паспорта нового образца. Прежде всего ее вносят на случай чрезвычайной ситуации.