Определение группы и резус фактора крови — это один из важнейших анализов. Без него невозможно проводить хирургические вмешательства, донорство или трансплантацию органов.
Как и где узнать свою группу крови — читайте в нашем материале.
Что такое группа крови
Группа крови и резус-фактор — это генетические признаки, которые не меняются в течение жизни. В организме каждого человека, включая клетки и плазму крови, циркулирует уникальное сочетание антигенов. Наиболее важными являются две системы антигенов: АВ0 и резус.
В общем, система АВ0 определяет четыре группы крови, а резус-системы может быть двух значений — положительного и отрицательного.
Врачи отмечают, что чем выше у человека порядковый номер группы крови, тем ниже ее донорские качества. Именно поэтому человека с четвертой группой крови считают идеальным реципиентом, а с первой — идеальными донорами.
Знать свою группу крови и резус-фактор очень важно, ведь в экстренных ситуация это может сохранить кому-то жизнь.
Как узнать свою группу крови
Узнать свою группу крови и резус-фактор может каждый. Для этого нужно обратиться в больницу. Вы можете посетить своего семейного врача или выбрать частную клинику. Главное, чтобы в больнице было качественное оборудование, которое сможет определить группу крови.
Особой подготовки перед исследованием не требуется. Рекомендуется не употреблять слишком жирную пищу за сутки до анализа и приходить сдавать кровь натощак.
Кровь на анализ для определения группы крови могут брать как из пальца, так и из вены (сейчас предпочитают брать кровь из вены).
Результат будет готов за сутки. В частных больницах вам могут также сделать экспресс-тест, его результаты будут готовы за три часа.
Рекомендуем также тщательно проверить свою медицинскую карту. Возможно там занесена информация о вашей группе крови и резус-фактор.
Группа крови в документах
Информация о группе крови и резус-факторе можно внести в водительское удостоверение. Это происходит непосредственно во время замены водительского удостоверения.
Администратор сервисного центра МВД вносит эту информацию в новый водительский документ на основе данных, указанных в медицинской справке 083/о.
Группу крови и резус-фактор вносят также в паспорта нового образца. Прежде всего ее вносят на случай чрезвычайной ситуации.