Кровь несет кислород и полезные вещества в наши органы. Функция ее важна. Если кровь становится гуще – образуется дефицит кислорода.

И это одна из основных причин появления тромбов и возникновения инфаркта и инсульта. Почему кровь становится густой, чем это опасно и можно ли разредить кровь, Фактам ICTV рассказала врач-гематолог Ужгородской городской поликлиники Оксана Сенчук.

Что такое густая кровь

Сейчас смотрят

Кроветворная система является отдельной системой организма, состоящей из плазмы и элементов крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Густая кровь – это увеличенное количество эритроцитов. В медицине это называют эротроцитоз, он бывает истинным и относителеным.

Почему густеет кровь

Самая распространенная проблема сгущения крови – обезвоживание. То есть недостаточное поступление жидкости в организм. В частности, воды, которую нужно пить в течение всего дня. Это по меньшей мере 2 литра в сутки.

Читайте также: Сколько нужно пить воды в день

Несбалансированное питание, низкая физическая активность и прием стероидов и диуретиков тоже сгущают кровь.

А еще она становится густой из-за ожирения, избыточного веса, курения и приема алкоголя, заболевания сердечно-сосудистой системы и патологии легких, когда происходит кислородное голодание.

В результате костным мозгом вырабатывается больше эритроцитов, которые имеют основную функцию – переносить кислород ко всем нашим тканям организма. Если у пациента развивается онкология – тоже густеет кровь.

Определить плотность крови можно, сделав лабораторный анализ. Перед тем, как его сдать, следует соблюдать водный режим. Рассчитать его просто. Врачи советуют выпить 30 мл воды на 1 кг массы тела. Врач оценит все показатели и в соответствии с факторами риска определит дальнейшие действия.

Признаки густой крови

Густая кровь клинически проявляется гипертоническими кризами у пациентов, имеющих гипертоническую болезнь. Им не помогает подобранная базовая терапия. Может чаще подниматься давление и возникать головная боль.

У больного с загущенной кровью появляется ощущение, будто жжет подошва ног и пальцы на руках. Может быть кожный зуд после контакта с водой. Очень часто пациенты обследуются у дерматологов и случайно обнаруживают, что у них онкогематологическая болезнь.

Как разредить кровь

Если диагноз повышенной вязкости крови подтвержден, следует начинать медикаментозное лечение. Оно разное, в зависимости от состояния человека. Не всегда пациент нуждается в антикоагулянтах. Кроме того, следует придерживаться специальной диеты и вести здоровый образ жизни.

Но самая важная для разжижения крови не еда, а вода. Ее нужно пить достаточно. Примерную норму в сутки можно рассчитать: на 1 кг массы тела нужно 30 мл чистой воды.

Продукты, разжижающие кровь

Следует помнить, что продукты не лечат, а являются дополнением к медикаментозной терапии.