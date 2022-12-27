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Густая кровь: причины, признаки и что делать

27 декабря 2022, 16:46
Светлана Ковбиця Журналистка Факты ICTV Оксана Сенчук врач-гематолог
кровь анализ
Источник: Depositphotos

Кровь несет кислород и полезные вещества в наши органы. Функция ее важна. Если кровь становится гуще – образуется дефицит кислорода.

И это одна из основных причин появления тромбов и возникновения инфаркта и инсульта. Почему кровь становится густой, чем это опасно и можно ли разредить кровь, Фактам ICTV рассказала врач-гематолог Ужгородской городской поликлиники Оксана Сенчук.

Что такое густая кровь

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Кроветворная система является отдельной системой организма, состоящей из плазмы и элементов крови – эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Густая кровь – это увеличенное количество эритроцитов. В медицине это называют эротроцитоз, он бывает истинным и относителеным.

Почему густеет кровь

Самая распространенная проблема сгущения крови – обезвоживание. То есть недостаточное поступление жидкости в организм. В частности, воды, которую нужно пить в течение всего дня. Это по меньшей мере 2 литра в сутки.

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Несбалансированное питание, низкая физическая активность и прием стероидов и диуретиков тоже сгущают кровь.

А еще она становится густой из-за ожирения, избыточного веса, курения и приема алкоголя, заболевания сердечно-сосудистой системы и патологии легких, когда происходит кислородное голодание.

В результате костным мозгом вырабатывается больше эритроцитов, которые имеют основную функцию – переносить кислород ко всем нашим тканям организма. Если у пациента развивается онкология – тоже густеет кровь.

Определить плотность крови можно, сделав лабораторный анализ. Перед тем, как его сдать, следует соблюдать водный режим. Рассчитать его просто. Врачи советуют выпить 30 мл воды на 1 кг массы тела. Врач оценит все показатели и в соответствии с факторами риска определит дальнейшие действия.

Признаки густой крови

Густая кровь клинически проявляется гипертоническими кризами у пациентов, имеющих гипертоническую болезнь. Им не помогает подобранная базовая терапия. Может чаще подниматься давление и возникать головная боль.

У больного с загущенной кровью появляется ощущение, будто жжет подошва ног и пальцы на руках. Может быть кожный зуд после контакта с водой. Очень часто пациенты обследуются у дерматологов и случайно обнаруживают, что у них онкогематологическая болезнь.

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Как разредить кровь

Если диагноз повышенной вязкости крови подтвержден, следует начинать медикаментозное лечение. Оно разное, в зависимости от состояния человека. Не всегда пациент нуждается в антикоагулянтах. Кроме того, следует придерживаться специальной диеты и вести здоровый образ жизни.

Но самая важная для разжижения крови не еда, а вода. Ее нужно пить достаточно. Примерную норму в сутки можно рассчитать: на 1 кг массы тела нужно 30 мл чистой воды.

Продукты, разжижающие кровь

Следует помнить, что продукты не лечат, а являются дополнением к медикаментозной терапии.

  • Растительные масла, имеющие в своем составе большое количество омега-3. Это льняное масло, оливковое и из виноградных косточек.
  • Рыбий жир и жирная морская рыба тоже включают в себя омега-3 кислоты. А они положительно влияют не только на кровь, но и на здоровье сосудов. К такой рыбе относятся лосось, скумбрия и сельдь.
  • Овощи, которые содержат в себе много воды. Это огурцы, редис и сельдерей, морская капуста, помидоры, краснокочанная капуста и чеснок, шампиньоны, оливки и брокколи.
  • Ягоды и фрукты, богатые салициловой кислотой. Это малина, абрикосы, калина, красная смородина, вишня, чернослив, клюква, виноград и клубника. А также арбуз, яблоки и груши, цитрусовые, гранат и хурма.
  • Способствуют разжижению крови грецкие орехи, миндаль, арахис и фисташки.
  • Кроворазжижающими свойствами обладают пряности – имбирь, корица и куркума. Их можно добавлять в блюда и готовить на их основе всевозможные чаи.
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