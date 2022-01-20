Боли в желудке, тошнота, изжога и вздутие живота. Причиной этих проблем может быть хеликобактер пилори (helicobacter pylori) — бактерия, которая инфицирует желудок и двенадцатиперстную кишку. Именно хеликобактер пилори — причина 80% случаев рака желудка.

Мы поговорили с гастроэнтерологом Евгенией Белинской о том, почему сдавать анализы на хеликобактер не нужно всем подряд, правда ли не стоит бояться получить хеликобактер после поцелуя и зачем держаться подальше от самолечения антибиотиками.

— Если хеликобактер — причина 80% случаев рака желудка, выходит, лучше регулярно сдавать анализы, чтобы не заразиться?

— Сдавать анализы регулярно не нужно. Мы отталкиваемся от жалоб пациента. Если у человека в молодом возрасте есть жалобы, мы его обследуем. Если его ничего не беспокоит, то до 40 лет мы пациента не трогаем. В 40 лет показана первая гастроскопия (введение через рот гибкой трубки с оптической системой, — Ред.), так как онкология чаще встречается в старшем возрасте.

Мы начинаем наблюдение раньше, если у близких родственников пациента была онкология желудка. Тогда оправдано начать обследование за 10 лет до того, как выявили рак у родственника.

— Какие симптомы беспокоят пациентов с хеликобактером?

— Жалобы могут быть самые разнообразные: боли в желудке до еды или сразу после, дискомфорт при употреблении газированных напитков или алкоголя, отрыжка после еды, изжога, тошнота, снижение веса. Хеликобактер не дает изменений в желудке за два дня. Процесс может протекать десятилетиями.

Это также может быть такая “безобидная” жалоба, как вздутие. Когда хеликобактер долго живет в желудке, это вызывает, помимо прочего, снижение кислотности. Пища переваривается хуже, и появляется избыточное газообразование.

— Если не брать во внимание самый неприятный анализ — гастроскопию, есть еще несколько способов определить наличие хеликобактера, в том числе по анализу крови или кала. Как врач выбирает нужный метод?

— Часто при подозрении на хеликобактер назначают анализ крови на иммуноглобулины G. Я его не люблю, и он не входит в “золотой стандарт” диагностики хеликобактера. Повышенный титр иммуноглобулинов G не означает, что сейчас у этого человека есть хеликобактер. Возможно, пациент просто контактировал с хеликобактером, и иммунная система отреагировала. Такой анализ проводится только для косвенной оценки ситуации или у пациентов, у которых невозможно провести другие тесты (нет теста в лаборатории или по состоянию здоровья пациент не может сдать анализ кала).

Есть дыхательный тест, тест на антиген в кале и быстрый уреазный тест. Эти анализы равнозначны. Тут роль играют удобство для пациента и доступность теста в лабораториях. Далеко не всем пациентам нужно делать гастроскопию.

Один из самых комфортных — дыхательный тест. Пациент просто дышит в трубочку. Принцип теста построен на определении газов в выдыхаемом воздухе.

Также существует аптечный цито-тест на хеликобактер. Бывают результаты не совсем корректные, но на худой конец пойдет.

Важно отметить, что результаты анализов — не равно диагноз. Поэтому сдавать анализы без назначения врача не стоит.

— При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) обязательно назначают анализ на хеликобактер. Зачем?

— ГЭРБ предполагает прием препаратов — ингибиторов протоновой помпы. При длительном их применении количество хеликобактера в желудке увеличивается. Пациент, который идет на лечение ингибиторами протоновой помпы, вроде бы делает благое дело — лечит себе изжогу, но так он усугубляет ситуацию в желудке, сам того не зная. Поэтому перед лечением ГЭРБ мы обязательно проверяем пациента на хеликобактер.

Если тест положительный, то этот момент учитывает врач: до лечения ГЭРБ пролечивает хеликобактер либо вклинивает лечение от хеликобактера в терапию ГЭРБ.

Также не стоит забывать о хеликобактере, когда пациенты начинают принимать антиагреганты (препараты, которые не дают “склеиваться” тромбоцитам). Потому что они влияют на слизистую желудка, и при наличии там хеликобактера у пациента повышается риск эрозии или язвы.

— Могут ли быть кожные высыпания от хеликобактера?

— Сегодня нет данных, что хеликобактер вызывает высыпания на коже. Но хеликобактер при длительном нахождении в желудке может привести к снижению кислотности. А это, в свою очередь, может вызвать нарушение всасывания витаминов и микроэлементов. Вот это уже может отразиться на коже.

— Откуда хеликобактер может взяться в организме человека?

Сегодня есть три пути возникновения хеликобактерной инфекции: фекально-оральный (через грязные руки, посуду), орально-оральный (через поцелуи) и ятрогенный (через плохо обработанное оборудование при исследованиях).

Сегодня заразиться ятрогенным путем практически невозможно: в больницах хорошо соблюдаются все правила асептики и антисептики. Хотя в советское время пациенты стремились попасть на гастроскопию первыми, чтобы там ничего не “подцепить”.

Через поцелуи тоже низка вероятность заразиться хеликобактером.

Когда я слышу, что все поголовно имеют хеликобактер, мягко говоря, очень удивляюсь. Я делаю анализы пациентам и далеко не у всех обнаруживаю хеликобактер.

Есть еще один миф у пациентов: “Вот я сейчас пролечу хеликобактер, а потом снова буду ходить в рестораны и опять заболею”. Но вероятность повторного заражения хеликобактером равна 2-5%.

— Для лечения от хеликобактера пилори назначаются схемы из 3-5 лекарств, в том числе антибиотиками. Как такое лечение отражается на здоровье?

Это индивидуально, но 90% моих пациентов переносят лечение абсолютно нормально.

Пациенты любят спрашивать: “Как там моя печень будет после назначения антибиотиков?” Десятидневное применение антибиотиков не требует назначения антиоксидантов, того, что раньше называлось гепатопротекторами, препаратами для восстановления печени.

В течение жизни вы имеете столько факторов, которые токсически влияют на печень, и не обращаете на них внимание. Но почему-то антибиотик, которым лечится хеликобактер, вызывает у всех страх и ужас.

Больше всего меня удивляют пациенты, которые принимают десять биодобавок, состав которых никто не контролирует (я сейчас не шучу, именно десять таблеток в день), и их не смущает то, какое действие БАДы оказывают на организм. Лечение ОРВИ антибиотиками тоже почему-то пациентов не смущает.

А вот десятидневный прием антибиотиков при хеликобактере, назначенных врачом, вызывает панику.

— Через какое время нужно делать повторную проверку на хеликобактер после лечения?

— Через месяц после терапии, потому что сегодня нет ни одной схемы, которая давала бы стопроцентную гарантию лечения хеликобактера.

Учитывая хаотичное и повальное употребление антибиотиков, к ним вырабатывается резистентность. Соответственно, эффективность схем лечения с антибиотиками, которые уже использовались раньше, падает.

— Если у кого-то в семье есть хеликобактер, что делать остальным членам семьи?

— Если их ничего не беспокоит — радоваться жизни. Если есть жалобы, то с каждым случаем мы разбираемся отдельно. Если у жены хеликобактер, не значит, что у мужа тоже будет патогенная форма хеликобактера. И тем более не надо трогать детей до 12 лет.

Из своей практики могу сказать, что если пациенты не прислушиваются к этой рекомендации и все равно всей семьей сдают анализы, часто обнаруживается, что у жены хеликобактер есть, а у мужа нет. И наоборот. Что еще раз подтверждает, что иммунная система играет в этом важную роль.

— Есть ли схемы лечения хеликобактера, которые вас возмущают?

— Конечно. Лечение биологически активными добавками — мое “любимое”.

Еще возмущает лечение антибиотиками, которые не входят в стандартные схемы, препараты не в нужной дозировке.

Сегодня признано, что семидневная схема лечения имеет очень низкие шансы на успех. Поэтому, когда врачи назначают семидневную терапию, я считаю это издевательством над пациентом. Кроме того, эти антибиотики использовать для правильного лечения уже будет нельзя.

Есть несколько ступеней лечения хеликобактера. И каждая новая ступень более основательная, чем предыдущая.

Поэтому я за то, чтобы пациентов лечили проверенными схемами, которые показали свою эффективность в клинических исследованиях, а не из фантазии доктора.

— Можно ли как-то защитить себя от хеликобактера?

— Банальный совет: мыть руки, не пить из одной чашки и иметь индивидуальную зубную щетку. Особых рекомендаций, которые могут защитить именно от хеликобактера, на сегодня нет. И переживать по этому поводу, если вас ничего не беспокоит, я бы тоже не рекомендовала.