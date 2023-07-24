Хирург-ортопед Александр Галузинский в комментарии Фактам ICTV рассказал о самых распространенных болезнях суставов и их профилактике.

— У многих украинцев проблемы с суставами возникли после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако самой частой причиной этого состояния по-прежнему остается травма, — отмечает хирург.

Например, разорванный мениск может легко повредить хрящ в коленном суставе, а длительная физическая перегрузка приводит к нарушению двигательных функций.

По словам медика, важное значение для здоровья суставов имеют возраст и наследственность человека. Особенно это касается дисплазии — нарушения анатомического строения сустава, которое приводит к разрушению хряща. Эта болезнь дает о себе знать в 40-50 лет.

Интересно, что при легкой форме дисплазии человек может всю жизнь заниматься танцами или спортом и даже не догадываться о болезни. Но она обязательно даст о себе знать, утверждает ортопед.

Среди наиболее распространенных заболеваний суставов Александр Галузинский назвал:

остеоартроз — повреждение суставного хряща и костной ткани, симптомами болезни являются боли в суставе, которые усиливаются при движении;

— повреждение суставного хряща и костной ткани, симптомами болезни являются боли в суставе, которые усиливаются при движении; артроз тазобедренных суставов (коксартроз) — дегенеративно-дистрофические изменения с постепенным разрушением тазобедренного сустава. Симптомы — боль после длительной ходьбы или долгого стояния;

(коксартроз) — дегенеративно-дистрофические изменения с постепенным разрушением тазобедренного сустава. Симптомы — боль после длительной ходьбы или долгого стояния; ревматоидный артрит — сложное аутоиммунное заболевание, которое обычно приводит к разрушению суставов, повреждению многих органов и систем и, как результат — частичной или полной потере трудоспособности;

— сложное аутоиммунное заболевание, которое обычно приводит к разрушению суставов, повреждению многих органов и систем и, как результат — частичной или полной потере трудоспособности; подагрический артрит — это хроническое заболевание, в основе которого лежит воспалительный процесс в мелких суставах, вызванный повышением уровня мочевой кислоты в крови.

— Даже незначительную боль, которая периодически возникает в суставах, не стоит игнорировать. Болевой синдром может сигнализировать о травме или болезни, — отмечает Александр Галузинский.

Особенно это касается женщин после 60. В процессе гормональных изменений у них нарушается обмен кальция в организме, поэтому им стоит наблюдаться у гинеколога и эндокринолога.

Чтобы сохранить суставы здоровыми, врач рекомендует придерживаться полноценного питания с достаточным количеством витаминов и кальция, не забывать о физической активности: гулять, ездить на велосипеде, плавать, заниматься в тренажерном зале.