Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных.

Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливает причины заболеваний и травм (ранений, контузий, увечий).

Соответственно, только ВВК решает, может ли человек по состоянию здоровья выполнять боевые задачи и призываться на военную службу.

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На основании решения ВВК военнообязанный может быть признан:

Соответственно, в Украине существует перечень болезней, с которыми мужчину не могут мобилизовать на военную службу. Факты ICTV узнавали, с какими болезнями позвоночника мужчину не могут мобилизовать.

— Во время медицинского осмотра военнослужащих метод индивидуальной оценки годности их к военной службе должен применяться в каждом случае отдельно, — отмечают в организации Юридическая сотня.

Болезни позвоночника, которые освобождают от мобилизации

В Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, которые освобождают лицо от мобилизации и прохождения военной службы.

К болезням позвоночника, с которыми человека не могут мобилизовать, относятся:

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражения межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска;

разрыв, сдавление, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара — и тетрапарезами с нарушением функции сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитическим, каудальным, сосудистым, компрессионным, выраженным болевым синдромом и статокоординаторными нарушениями после длительного (не менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный горб и прочее) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени за рестриктивным типом.

Также от всеобщей мобилизации освобождены люди со следующими диагнозами:

тяжелые формы артиритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;

ювенильный артрит, подагра, подагра Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.

Также не будут призывать в армию граждан, у которых тяжелая форма приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелое плоскостопие, фибробластические нарушения, вызывающие тяжелые нарушения двигательных функций.

На службу также не попадут граждане с ампутированными конечностями до определенного уровня, а также тяжелыми формами болезней позвоночника.

Здесь стоит отметить, что вас признают непригодным к военной службе только при условии, что у вас значительные нарушения позвоночника по одной из перечисленных болезней.

Если у вас умеренные или незначительные нарушения, ВЛК может признать вас пригодным или временно непригодным.