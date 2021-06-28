По крайней мере 10% населения на планете страдает от сильной хронической головной боли, более известной как мигрень. Но с этим заболеванием можно бороться и жить счастливо, без долговременных симптомов и проявлений.

Врачи-неврологи Елизавета Рогова и Анастасия Гончар рассказали Фактам ICTV о симптомах мигрени, как ее лечить и как предотвращать возникновение и прогрессирование болезни.

Что такое мигрень

Мигрень — это разновидность первичной головной боли, то есть она не связана с другими заболеваниями. Это болезнь, один из распространенных видов головной боли. Занимает второе место после головной боли напряжения.

— Мигрень возникает сама по себе. Раньше считали, что она связана с сосудами — вроде был сосудистый спазм, а затем расширение сосудов. Но сейчас установлено, что развитие мигрени обусловлено процессами деполяризации и биомеханическими сдвигами в коре головного мозга и тригемино-васкулярной системе. Мигрень не возникает вследствие каких-либо заболеваний, даже психологических, — отметила Рогова.

Важно выявлять триггеры мигрени, ведь она вызывается определенными факторами. По ее словам, чаще всего мигрень возникает после физической и эмоциональной перегрузок, накануне или во время менструации, во время изменения погоды, нарушения сна, при употреблении некоторых продуктов питания (особенно с содержанием глутамата натрия) и алкоголя.

Симптомы мигрени

Мигрень может быть эпизодической и хронической (происходит более 15 раз в месяц). Также она может сопровождаться аурой — это симптомы, которые возникают до ощущения боли (мерцание перед глазами, выпадения поля зрения, темные пятна перед глазами, слабость, покалывание в конечностях, проблемы с речью). Аура может продолжаться от 5 минут до часа.

Гончар утверждает, что после ауры обычно наступает сильная головная боль, часто пульсирующая, с односторонней локализацией и очень интенсивная.

— Также часто симптомы сопровождаются тошнотой или рвотой. Может раздражать свет и звуки. Также усиливается во время обычной физической активности. Но иногда может быть распирающая боль, то есть мигрень не всегда одинаково проявляется у всех пациентов, — говорит Гончар.

Она добавила, что у человека с мигренью может болеть за глазом, в области лба.

Лечение мигрени

Врачи утверждают, что мигрень не лечится, но можно облегчить ее течение и предотвратить ее возникновение.

— Существует специальное противомигренозное лечение, но его нужно подобрать вместе с врачом. Стандарная схема лечения для всех — это стероидные противовоспалительные препараты. Например, цитрамон (1 тбл), парацетамол, шипучий аспирин. Если эти препараты не помогают, то есть специфическое лечение — триптаны, но их выписывает врач, — отметила Гончар.

Они отмечают, что для лечения используют разные препараты: противоэпилептические, антидепрессанты, препараты, используемые в кардиологии. Также для лечения хронической мигрени используют ботулотоксин типа А (который вводится исключительно неврологом или нейрохирургом) и моноклинальные антитела.

— Широкое использование получили нейромодуляция, одноимпульсная транскраниальная магнитная стимуляция, электрическая стимуляция тройничного нерва для неотложного и профилактического менеджмента мигрени, неинвазивная стимуляция блуждающего нерва для неотложной терапии, — объяснила Рогова.

С легкими приступами мигрени можно бороться с помощью массажа головы и шеи с эфирными маслами, если они не ухудшают состояние человека.

Профилактика лечения мигрени

избегать продуктов, провоцирующих приступ мигрени (красное вино, шоколад, сыры, др.) и алкоголя;

регулярно и сбалансированно питаться;

избегать обезвоживания, особенно летом;

наладить сон и отдых;

избегать стрессов;

отдавать предпочтение легким физическим упражнениям.

Врач Гончар также убеждена, что пациентам с мигренью следует вести дневник головной боли, чтобы определять главные триггеры и избегать их. Она отмечает, что не стоит злоупотреблять нестероидными обезболивающими средствами, ведь это может привести к головной боли от употребления лекарств.

— Важно помнить, что во время мигрени можно принимать не более 15 обезболивающих таблеток ежемесячно! Часто пациенты приходят на консультацию уже с кучей таблеток и потом от этой головной боли трудно избавиться. Если боль не сильная, лучше отдать предпочтение массажу, или пройтись и подышать свежим воздухом, а не пить сразу таблетки, — подытожила невролог.

Также следует правильно различать головную боль усталости, которая возникает вследствие долговременной работы, стрессов, психоэмоциональной нагрузки, от мигрени. Боль напряжения длится от нескольких минут до двух-трех часов и исчезает во время разгрузки организма. В то же время мигрень длится от четырех часов с вышеназванными симптомами.

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