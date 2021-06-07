Время от времени каждый человек может слышать звон в ушах. Иногда он может свидетельствовать о заболевании, поэтому тинитус игнорировать не стоит, а лучше обратиться к специалисту.

О причинах тинитуса и как лечить шум в ушах Фактам ICTV рассказала врач-невролог клиники Обериг Анастасия Гончар.

— Тинитус или звон в ушах — это очень распространенная проблема, встречающаяся у большого процента населения. Люди могут его воспринимать как ощущение пульсации, свист, шум, звон, высоко- и низкочастотный, — говорит Анастасия Гончар.

Причины тинитуса

Возрастные

Чаще всего шум в ушах возникает у людей старшего возраста.

— Он связан с возрастным снижением слуха или с сенсоневральной тугоухостью, — комментирует врач-невролог.

Работа в шумном месте

Причиной шума в ушах может быть постоянное пребывание в шумных местах.

— На тинитус могут жаловаться строители или музыканты. У них он может чаще возникать, — добавляет Анастасия Гончар.

Прием лекарств

Шум в ушах может быть связан с токсическим действием определенных лекарственных препаратов.

— Например, некоторые антибиотики, нестероидные препараты, антиконвульсанты могут провоцировать тинитус, — говорит врач.

Серьезные заболевания

По данным специалиста, звон в ушах может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

— Проблемы с сосудами, опухоли, заболевания внутреннего уха. Шум в ушах может сигнализировать о них, — комментирует Анастасия Гончар.

Неустановленные причины

Бывают случаи, когда причину шума в ушах выяснить невозможно. По словам врача, они редки, но случаются.

Когда обращаться к врачу

Определенные звуки в ушах время от времени могут слышать все люди. Если они возникают очень часто, то лучше обратиться к специалисту.

— Если шум возникает спонтанно и сопровождается странными или неприятными ощущениями, мешает жить, если у человека есть дополнительные сопутствующие заболевания, например повышение артериального давления, то лучше обратиться к врачу, — говорит врач-невролог.

Лечение тиннитуса

Со звоном в ушах бороться очень трудно, ведь определенного специфического лечения нет. В то же время оно зависит от причины, вызвавшей такой симптом.

— При возрастных изменениях подбирают слуховой аппарат, при приеме лекарств — отменяют препараты, вызвавшие побочную реакцию, — объясняет специалист.

Кроме того, существуют специальные устройства, которые способны маскировать этот звон. Рекомендуют слушать негромкую музыку в наушниках. Также на смартфон можно загрузить программу со звуками «белого шума», которые учат меньше обращать на него внимание.

Советы по лечению

Регулярно Факты ICTV публикуют советы врачей по профилактике и лечению различных заболеваний.

Среди них — материал о том, что делать при травме ноги.

Подробнее читайте на нашем сайте.