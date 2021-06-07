Регулирующие органы США заявили, что новая версия популярного лекарства от диабета может продаваться в стране как средство для похудения.

Речь идет о Wegovy, версии инъекционного препарата Ново Нордиск для лечения диабета, но в более высоких дозах — для длительного контроля веса .

В исследованиях, финансируемых компанией, участники, принимавшие препарат, потеряли в среднем 15% веса, около 15 кг. Участники стабильно теряли в весе в течение 14 месяцев до стадии стабилизации.

— Снижение веса даже на 5% может принести пользу здоровью, например, улучшить кровяное давление, уровень сахара и холестерина в крови, но это количество часто не удовлетворяет пациентов, которые сосредоточены на похудании, — отметила директор Луисвиллского центра изучения метаболизма и атеросклероза доктор Гарольд Бэйс.

В США более 100 миллионов взрослых — примерно каждый третий — страдают ожирением.

По словам Бэйс, препарат кажется намного безопаснее, чем предыдущие лекарства от ожирения, которые не выдержали испытаний из-за проблем с безопасностью. Но…

Наиболее частыми побочными эффектами препарата были желудочно-кишечные проблемы, включая тошноту, диарею и рвоту. Обычно они вскоре утихали, но из-за этого около 5% участников исследования прекратили его принимать.

Препарат несет в себе также потенциальный риск развития опухоли щитовидной железы, поэтому его не следует принимать людям с семейным анамнезом определенных опухолей щитовидной железы и эндокринных опухолей. Препарат также имеет риск депрессии и воспаления поджелудочной железы.

Датская компания не раскрыла цену препарата, но заявила, что она будет аналогична цене ее Saxenda, препарата для похудения, вводимого ежедневно, который сейчас обычно стоит более 1300 долларов в месяц без страховки.

Ново Нордиск также разрабатывает версию в виде таблеток.

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