Косолапость — сложная, врожденная деформация стопы, которая встречается довольно часто. Это заболевание опорно-двигательного аппарата занимает первое место среди других врожденных пороков опорно-двигательной системы.

Лечится болезнь единственным методом (Ponseti method) – этапное гипсование с 5-8-го дня от рождения ребенка.

Эту патологию невозможно пропустить, ее сразу видно. После выписки эти дети попадают на лечение и во Львовскую областную детскую клиническую больницу Охматдет.

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Следует отметить, что к специалистам клиники обращается за помощью по меньшей мере трое детей в неделю.

Иногда косолапость может быть осложнена другими сопутствующими врожденными пороками — неврологическими, генетическими и т.д.

Чтобы вылечить болезнь, используют метод Понсети — поэтапное наложение и замена гипсовых повязок в течение первых полутора-двух месяцев жизни.

Гипс накладывается от пальчиков до верхней трети бедра сначала на 5-7 дней, затем врачи еженедельно заменяют повязку, корректируя стопу.

Но без хирургического вмешательства не обходится: этот этап лечения заканчивается обязательной процедурой, проводимой под местным обезболиванием – ахиллотомией – пересечением ахиллового сухожилия.

Далее в течение трех лет ребенок носит брейсы – специальную ортопедическую обувь.

— Брейсы нужно носить до трех лет, когда идет интенсивный рост конечностей. Здесь обязательно соблюдать временной режим – сначала круглосуточно, позже с постепенным уменьшением количества часов – прокомментировала заведующая ортопедическим отделением Злата Кузьо.

На протяжении всего этапа лечения и после него пациенты находятся под наблюдением врачей-ортопедов.

— Успешное лечение косолапости возможно при условии сотрудничества врача, родителей и ребенка. Коммуникация, терпение и спокойствие родителей, ласковое отношение к ребенку – залог успеха, — объяснила врач.

Только при условии выполнения всех рекомендаций врача – ребенок получает ровные и здоровые ноги, подчеркнула врач.

Источник: Охматдет, Львов

Фото: Охматдет, Львов