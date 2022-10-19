Косолапость — сложная, врожденная деформация стопы, которая встречается довольно часто. Это заболевание опорно-двигательного аппарата занимает первое место среди других врожденных пороков опорно-двигательной системы.
Лечится болезнь единственным методом (Ponseti method) – этапное гипсование с 5-8-го дня от рождения ребенка.
Эту патологию невозможно пропустить, ее сразу видно. После выписки эти дети попадают на лечение и во Львовскую областную детскую клиническую больницу Охматдет.
Следует отметить, что к специалистам клиники обращается за помощью по меньшей мере трое детей в неделю.
Иногда косолапость может быть осложнена другими сопутствующими врожденными пороками — неврологическими, генетическими и т.д.
Чтобы вылечить болезнь, используют метод Понсети — поэтапное наложение и замена гипсовых повязок в течение первых полутора-двух месяцев жизни.
Гипс накладывается от пальчиков до верхней трети бедра сначала на 5-7 дней, затем врачи еженедельно заменяют повязку, корректируя стопу.
Но без хирургического вмешательства не обходится: этот этап лечения заканчивается обязательной процедурой, проводимой под местным обезболиванием – ахиллотомией – пересечением ахиллового сухожилия.
Далее в течение трех лет ребенок носит брейсы – специальную ортопедическую обувь.
— Брейсы нужно носить до трех лет, когда идет интенсивный рост конечностей. Здесь обязательно соблюдать временной режим – сначала круглосуточно, позже с постепенным уменьшением количества часов – прокомментировала заведующая ортопедическим отделением Злата Кузьо.
На протяжении всего этапа лечения и после него пациенты находятся под наблюдением врачей-ортопедов.
— Успешное лечение косолапости возможно при условии сотрудничества врача, родителей и ребенка. Коммуникация, терпение и спокойствие родителей, ласковое отношение к ребенку – залог успеха, — объяснила врач.
Только при условии выполнения всех рекомендаций врача – ребенок получает ровные и здоровые ноги, подчеркнула врач.
Источник: Охматдет, Львов
Фото: Охматдет, Львов