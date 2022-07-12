Британский эксперт по сну Хейли Тистелтон обозначила пять эффективных способов легко и спокойно заснуть, когда температура воздуха достигает 30 градусов и выше.

— Температура тела снижается во время сна и повышается во время бодрствования, а это означает, что сон, скорее всего, наступит, когда температура тела уменьшится, — отмечает эксперт.

По ее словам, некоторые одеяла и подушки могут задерживать тепло тела, из-за чего нам становится слишком жарко. Поэтому следует искать летние одеяла из полого волокна, которые контролируют температуру во время сна.

Кроме того, Тистелтон не одобряет напряженных упражнений перед сном, из-за которых телу труднее остыть во время сна.

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Эксперт советует воздержаться от тренировок в течение 90 минут перед сном.

Однако на самом деле, по словам эксперта, есть еще несколько довольно действенных и эффективных способов облегчить свой сон.

Пять способов заснуть в летнюю жару:

п риобретите правильное одеяло;

и збегайте физических нагрузок за 90 минут до сна;

и спользуйте вентилятор или холодный компресс;

п римите теплую ванну;

с пите в пижаме.

Источник: Express