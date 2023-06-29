Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о невероятной пользе пивных дрожжей.

— Прежде всего нужно отметить, что пивные дрожжи — это уникальный и богатый источник почти всех витаминов группы В, а также витаминов D и Е, — отметила врач.

По словам медика, пивные дрожжи богаты незаменимыми аминокислотами, а также такими микроэлементами как фосфор, железо, хром, магний, цинк, селен.

Кроме того, пивные дрожжи давно и надежно зарекомендовали себя как великолепное средство для лечения угревой сыпи, для ухода за всеми типами кожи, в том числе и увядающей.

— Пивные дрожжи обладают способностью отлично увлажнять кожу, питать ее, очищать, замедлять старение, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, пивные дрожжи часто назначают в качестве одного из компонентов при лечении алкоголизма, сахарного диабета, анемии, а также для профилактики заболеваний сердца и сосудов.

Кому пивные дрожжи противопоказаны, так это людям с патологиями желудочно-кишечного тракта, с расстройствами пищеварения.

По словам врача, принимать пивные дрожжи следует после еды: взрослым — по две таблетки три раза в день, детям — три раза в день по одной таблетке.