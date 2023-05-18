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Ломкость ногтей и слабый иммунитет: пять самых распространенных мифов об авитаминозе

18 мая 2023, 10:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки, вітаміни
Источник: Pixabay

Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя развенчали пять самых распространенных мифов об авитаминозе.

По словам специалистов, авитаминоз — это длительная нехватка одного или нескольких витаминов, которая может произойти вследствие недоедания, расстройств пищеварения, хронического употребления алкоголя или хирургического удаления части пищеварительного тракта.

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Миф 1. Авитаминоз случается зимой, когда люди начинают есть меньше овощей и фруктов.

Дефицит витаминов может произойти в любое время года, а не только зимой, и зависит от рациона и доступа к продуктам. Здесь главное — выбрать оптимальные для тебя рецепты и не бояться экспериментировать.

Миф 2. Зимой мало солнца, поэтому обязательно надо принимать добавки витамина D.

Риск недостатка витамина D повышается в период с октября по апрель. Однако его дефицит может случаться и в течение года. К основным признакам дефицита витамина D у взрослых относятся постоянное чувство усталости, мышечная слабость, судороги, деформации суставов, боль в костях, депрессия.

Миф 3. Из-за авитаминоза люди зимой болеют чаще.

Люди действительно чаще болеют в холодное время года. Одна из причин — мы проводим значительно больше времени в закрытых помещениях без надлежащего проветривания.

Также недавние исследования показали, что вдыхание прохладного воздуха ослабляет местный иммунитет — первую линию защиты нашего организма.

Миф 4. Прием высоких доз витаминов С, D, E, селена и цинка защищает от сезонных респираторных заболеваний.

Во время первых нескольких волн пандемии коронавируса появлялась информация о лечении пациентов с Covid-19 различными витаминными добавками. Впрочем, аптечные витамины не помогают сохранить хорошее самочувствие.

Миф 5. Мультивитамины — это спасательный круг во время холодов.

Такие добавки не являются лекарственными средствами, там нет строгого контроля над производством, и каждый бренд может самостоятельно решать, каким будет соотношение. Поэтому количество витаминов и минералов часто выше, чем нуждается человек, что может быть опасным.

Например, высокие дозы витамина D могут повышать риск переломов костей у старших женщин и способствовать появлению камней в почках у обоих полов.

Кроме того, витамины в комплексе могут ухудшать биодоступность друг друга. Например, витамин В12 ухудшает доступность других витаминов группы B, а витамин С препятствует усвоению В12.

Источник: Береги себя

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