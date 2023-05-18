Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя развенчали пять самых распространенных мифов об авитаминозе.

По словам специалистов, авитаминоз — это длительная нехватка одного или нескольких витаминов, которая может произойти вследствие недоедания, расстройств пищеварения, хронического употребления алкоголя или хирургического удаления части пищеварительного тракта.

Миф 1. Авитаминоз случается зимой, когда люди начинают есть меньше овощей и фруктов.

Дефицит витаминов может произойти в любое время года, а не только зимой, и зависит от рациона и доступа к продуктам. Здесь главное — выбрать оптимальные для тебя рецепты и не бояться экспериментировать.

Миф 2. Зимой мало солнца, поэтому обязательно надо принимать добавки витамина D.

Риск недостатка витамина D повышается в период с октября по апрель. Однако его дефицит может случаться и в течение года. К основным признакам дефицита витамина D у взрослых относятся постоянное чувство усталости, мышечная слабость, судороги, деформации суставов, боль в костях, депрессия.

Миф 3. Из-за авитаминоза люди зимой болеют чаще.

Люди действительно чаще болеют в холодное время года. Одна из причин — мы проводим значительно больше времени в закрытых помещениях без надлежащего проветривания.

Также недавние исследования показали, что вдыхание прохладного воздуха ослабляет местный иммунитет — первую линию защиты нашего организма.

Миф 4. Прием высоких доз витаминов С, D, E, селена и цинка защищает от сезонных респираторных заболеваний.

Во время первых нескольких волн пандемии коронавируса появлялась информация о лечении пациентов с Covid-19 различными витаминными добавками. Впрочем, аптечные витамины не помогают сохранить хорошее самочувствие.

Миф 5. Мультивитамины — это спасательный круг во время холодов.

Такие добавки не являются лекарственными средствами, там нет строгого контроля над производством, и каждый бренд может самостоятельно решать, каким будет соотношение. Поэтому количество витаминов и минералов часто выше, чем нуждается человек, что может быть опасным.

Например, высокие дозы витамина D могут повышать риск переломов костей у старших женщин и способствовать появлению камней в почках у обоих полов.

Кроме того, витамины в комплексе могут ухудшать биодоступность друг друга. Например, витамин В12 ухудшает доступность других витаминов группы B, а витамин С препятствует усвоению В12.

Источник: Береги себя