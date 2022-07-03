Хирург-гинеколог-консультант одной из британских клиник гинекологии Фрэнсис Гарднер рассказал об основных симптомах рака шейки матки, которые легко спутать с другими состояниями.

— Как и в случае с любым другим заболеванием, чем раньше вы заметите симптомы рака шейки матки, тем больше у вас шансов на успешное лечение, — напоминает медик.

Рак шейки матки — это когда аномальные клетки в слизистой оболочке шейки матки растут неконтролируемым образом. По данным благотворительной организации Cancer Research UK, около 3 200 женщинам ежегодно диагностируют рак шейки матки в Великобритании. Это соответствует почти девяти случаям, диагностируемым каждый день.

Фрэнсис Гарднер сказал, что основным признаком рака шейки матки может быть боль в пояснице, тазу или внизу живота.

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— Симптомы рака шейки матки могут быть признаком других состояний, таких как миома или эндометриоз. Однако, если вы испытываете какие-либо из них, стоит посетить своего врача общей практики или гинеколога быстрого доступа, — настаивает специалист.

Другие симптомы рака шейки матки:

вагинальное кровотечение – после секса, между менструациями или обильные выделения во время менструации;

изменения вагинальных выделений;

боль во время секса.

По словам гинеколога, эти симптомы могут не обязательно означать, что у вас рак шейки матки. Но если вам действительно поставили диагноз, всегда лучше начать лечение как можно скорее, чтобы получить наилучший результат.

Подсчитано, что 79% случаев инвазивного рака шейки матки связаны с общей группой вирусов, называемой вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Вы можете заразиться ВПЧ при любом кожном контакте в области гениталий, при вагинальном, анальном или оральном сексе, а также при совместном использовании секс-игрушек.

Рак шейки матки часто можно предотвратить, посещая скрининг шейки матки, целью которого является обнаружение и лечение изменений в клетках до того, как они перерастут в рак.

Если у вас обнаружатся эти аномальные клетки, их можно удалить или уничтожить.

Однако, если они перерастают в рак, необходимы другие методы лечения, такие как, лучевая терапия, химиотерапия или комбинация химио- и лучевой терапии.

По статистике, в Великобритании более 80% больных раком шейки матки выживают в течение одного года или более после постановки диагноза. И 50% переживают рак в течение 10 или более лет после постановки диагноза.

Источник: Express