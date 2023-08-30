Кислый, сладкий, горький, соленый или металлический привкус во рту должен насторожить. Организм, по мнению врачей, указывает на то, что в нем происходят болезненные процессы.

Но, с другой стороны, возможно, все дело в том, что вы просто не почистили зубы после того, как полакомились острым блюдом с добавлением лука и чеснока.

Кстати, так чаще всего и бывает, заверяют врачи.

Впрочем, ЛОР-хирург, доктор Шиталь Радиа подчеркнул, что существует несколько заболеваний, которые тоже могут повлиять на вкус во рту.

Врач назвал пять разных привкусов во рту, которые могут указывать на то, что с вашим здоровьем что-то не так.

Горький

Горький привкус во рту может быть результатом различных факторов — как безобидных, так и более тревожных.

— Кислотный рефлюкс, широко известный как изжога, — одна из наиболее частых причин горького привкуса во рту, — говорит Радиа.

Хронический синусит или проблемы с носом также иногда способствуют изменению вкуса, поскольку выделения из носа раздражают вкусовые рецепторы.

В некоторых случаях это также может быть связано с приемом определенных лекарств, гормональными изменениями, стрессом и особыми состояниями, такими как менопауза, проблемы с печенью. Поэтому важно определить основную причину.

Кислый

По словам доктора Радиа, распространенной причиной появления кислого привкуса во рту может быть попадание желудочной кислоты в рот.

Кроме того, гормональные изменения во время беременности тоже иногда приводят к такому явлению.

Солоноватый

Обезвоживание является одним из основных виновников, поскольку снижение выработки слюны может привести к концентрации натрия во рту.

Некоторые лекарства, особенно те, которые назначают для лечения аллергии или гипертонии, также могут вызывать соленый привкус во рту.

Еще одна причина — проблемы с почками, поскольку они играют ключевую роль в поддержании электролитного баланса в организме.

Металлический

Стойкий металлический привкус во рту может сигнализировать о гингивите — легкой форме заболевания десен.

— Металлический привкус может быть ранним индикатором дефицита определенных витаминов или минералов, таких как цинк или медь, а также заболеваний почек или печени, — говорит врач.

Кроме того, люди, получающие химиотерапию или лучевую терапию, могут испытывать это изменение вкуса как побочный эффект.

Сладкий

Необъяснимый сладкий или фруктовый привкус во рту может быть тревожным знаком для тех, кто в последнее время не употреблял сладкую или фруктовую пищу. Это может быть связано с диабетом или гипергликемией — состоянием, при котором уровень сахара в крови повышен.

Привкус возникает из-за присутствия в крови избытка глюкозы, которая иногда может выходить через слюну, что и дает фруктовый или сладкий привкус во рту.

Обращайте внимание на любые внезапные изменения вкуса, поскольку они потенциально могут сигнализировать о проблемах. Обязательно обратитесь к врачу за советом.

Источник: Health Shots