Кислый, сладкий, горький, соленый или металлический привкус во рту должен насторожить. Организм, по мнению врачей, указывает на то, что в нем происходят болезненные процессы.
Но, с другой стороны, возможно, все дело в том, что вы просто не почистили зубы после того, как полакомились острым блюдом с добавлением лука и чеснока.
Кстати, так чаще всего и бывает, заверяют врачи.
Впрочем, ЛОР-хирург, доктор Шиталь Радиа подчеркнул, что существует несколько заболеваний, которые тоже могут повлиять на вкус во рту.
Врач назвал пять разных привкусов во рту, которые могут указывать на то, что с вашим здоровьем что-то не так.
- Горький
Горький привкус во рту может быть результатом различных факторов — как безобидных, так и более тревожных.
— Кислотный рефлюкс, широко известный как изжога, — одна из наиболее частых причин горького привкуса во рту, — говорит Радиа.
Хронический синусит или проблемы с носом также иногда способствуют изменению вкуса, поскольку выделения из носа раздражают вкусовые рецепторы.
В некоторых случаях это также может быть связано с приемом определенных лекарств, гормональными изменениями, стрессом и особыми состояниями, такими как менопауза, проблемы с печенью. Поэтому важно определить основную причину.
- Кислый
По словам доктора Радиа, распространенной причиной появления кислого привкуса во рту может быть попадание желудочной кислоты в рот.
Кроме того, гормональные изменения во время беременности тоже иногда приводят к такому явлению.
- Солоноватый
Обезвоживание является одним из основных виновников, поскольку снижение выработки слюны может привести к концентрации натрия во рту.
Некоторые лекарства, особенно те, которые назначают для лечения аллергии или гипертонии, также могут вызывать соленый привкус во рту.
Еще одна причина — проблемы с почками, поскольку они играют ключевую роль в поддержании электролитного баланса в организме.
- Металлический
Стойкий металлический привкус во рту может сигнализировать о гингивите — легкой форме заболевания десен.
— Металлический привкус может быть ранним индикатором дефицита определенных витаминов или минералов, таких как цинк или медь, а также заболеваний почек или печени, — говорит врач.
Кроме того, люди, получающие химиотерапию или лучевую терапию, могут испытывать это изменение вкуса как побочный эффект.
- Сладкий
Необъяснимый сладкий или фруктовый привкус во рту может быть тревожным знаком для тех, кто в последнее время не употреблял сладкую или фруктовую пищу. Это может быть связано с диабетом или гипергликемией — состоянием, при котором уровень сахара в крови повышен.
Привкус возникает из-за присутствия в крови избытка глюкозы, которая иногда может выходить через слюну, что и дает фруктовый или сладкий привкус во рту.
Обращайте внимание на любые внезапные изменения вкуса, поскольку они потенциально могут сигнализировать о проблемах. Обязательно обратитесь к врачу за советом.
Источник: Health Shots