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Врач объяснил, можно ли принимать лекарство от давления при панической атаке

6 июня 2023, 13:46
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
паніка
Источник: Depositphotos

Психиатр, психотерапевт, невролог и нарколог Евгений Скрипник на своей странице Instagram дал разъяснение, нужно ли при панической атаке принимать лекарство от давления.

— При повышении давления обычно требуется лекарство “скорой” помощи, а если у вас гипертония, то препараты, назначенные кардиологом, нужно принимать системно, — объяснил медик.

Однако, по его словам, “быстрое” лекарство от давления не стоит принимать, когда у вас паническая атака.

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Действительно, во время панической атаки (ПА) у человека ускоряется сердцебиение и соответственно повышается артериальное давление. При этом сама атака длится недолго – от 5 до 15 минут. Когда она проходит, давление падает.

А вот таблетки для понижения давления действуют в течение 24 часов. То есть паническая атака закончится, а действие лекарства будет продолжаться. При этом оно начнут действовать только через 30-40 минут, когда ПА не будет.

Врач говорит, что при панической атаке происходит выделение адреналина в кровь надпочечниками и в организме наблюдаются такие изменения:

  • сердцебиение;
  • повышение давления;
  • частое и глубокое дыхание;
  • повышенная потливость рук:
  • дрожание рук;
  • тошнота и диарея.

Чтобы пережить это состояние, врач советует перестать реагировать на симптомы, не “вестись” на паническую атаку, тогда головной мозг поймет, что выделение адреналина было ложным.

— Просто вы должны проживать, быть с ней (ПА. – Ред.), не пытаться делать что-то, чтобы она прошла, – резюмирует врач.

Источник: Евгений Скрипник

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