Врач общей практики Дэвид Джек в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказал о причинах гипергидроза (повышенного потоотделения) и способах его лечения.

— В потливости нет ничего плохого. Это естественная практика организма регулировать температуру тела, — объясняет врач.

Однако, по словам медика, некоторые люди борются с сильным потоотделением независимо от температуры воздуха.

Джек говорит, что есть несколько факторов, которые могут вызвать чрезмерное потоотделение. Это:

г ормональные изменения;

привычки образа жизни, такие как употребление слишком большого количества алкоголя или кофеина;

г ипертиреоз (сверхактивная щитовидная железа);

л ихорадка или болезнь.

Врач объяснил, что чрезмерное потоотделение или гипергидроз, может затронуть все тело или только определенные области, включая подмышки, ладони, подошвы ног и лицо.

Различают два основных типа гипергидроза: первичный и вторичный.

Первичный гипергидроз, который является наиболее распространенным, не имеет основной медицинской причины и всегда передается по наследству, в то время как вторичная форма возникает в результате основного заболевания или даже приема лекарств.

Как лечить чрезмерное потоотделение

Хорошая новость заключается в том, что, по словам эксперта, существуют различные методы лечения и вмешательства, которые могут помочь справиться с гипергидрозом.

Джек объяснил, что рецептурные антиперспиранты, содержащие гексагидрат хлорида алюминия, которые временно блокируют работу потовых желез, являются одним из наиболее распространенных средств от чрезмерного потоотделения.

Другим неинвазивным вариантом является процедура, называемая ионтофорезом — погружение пораженного участка в воду и пропускание через него слабого электрического тока. Это помогает временно заблокировать потовые железы.

Кроме того, ботокс также является популярным средством лечения гипергидроза, особенно когда речь идет о подмышках. По словам медика, токсин работает, блокируя нервные сигналы, которые стимулируют выработку пота, обеспечивая облегчение на несколько месяцев.

Иногда особо тяжелые случаи гипергидроза нуждаются в оперативном вмешательстве. Как, например, это произошло с 13-летней Александрой, которая страдала от гипергидроза с трех лет. Процесс был настолько сильным, что делать обычные бытовые дела девочке было очень сложно.

Источник: Express