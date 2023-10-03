Мононуклеоз — инфекционная болезнь, вызывает ее вирус Эпштейна-Барра. Мононуклеоз не случайно называют болезнью поцелуев, поскольку вирус передается через слюну и там же живет и размножается.

Поэтому мононуклеозом можно заразиться во время поцелуев или при совместном употреблении пищи (из одной тарелки) или напитков (из одного стакана или бумажного стаканчика).

Однако стоит отметить, что мононуклеоз не такой заразный, как некоторые другие вирусные инфекции, например, грипп или ОРЗ.

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И обычно организм, несмотря на все неприятные симптомы, сам справляется с инфекцией. Врачи утверждают, что большинство взрослых подверглись воздействию вируса Эпштейна-Барра и у них образовались антитела. Это означает, что люди уже имеют иммунитет и не заболеют мононуклеозом.

А вот молодежь, подростки, которые любят при встрече целоваться, пить напитки из одного стаканчика, — удобная мишень для вируса Эпштейна-Барра, который проявляется спустя 4-6 недель после заражения.

Врачи, к которым поступают молодые люди с определенными симптомами, в первую очередь проверяют их на наличие мононуклеоза. Потому что шанс заразиться мононуклеозом у них очень высок, и все симптомы болезни всегда в наличии.

А это:

усталость;

высокая температура;

увеличение лимфатических узлов на шее и под мышками;

опухшие миндалины;

головная боль;

кожная сыпь;

мягкая, опухшая селезенка.

Отдельно надо сказать о боли в горле. Очень часто врачи, после осмотра пациента, диагностируют ангину, к тому же они видят опухшие миндалины.

Однако назначенные антибиотики не только не улучшают ситуацию, а могут и ускорить болезнетворные процессы в горле. И это основания заподозрить мононуклеоз при наличии других симптомов.

В клинике Майо пациентов с этим заболеванием предупреждают, что отдых и достаточное количество жидкости является ключом к выздоровлению.

Лихорадка и боль в горле обычно уменьшаются в течение нескольких недель. А вот усталость, увеличенные лимфатические узлы и опухшая селезенка могут сохраняться месяц.

Осложнения мононуклеоза подозревают, если селезенка не только не уменьшается длительное время, а, наоборот, увеличивается.

Это угрожающее состояние. Врачи предупреждают, что внезапная острая боль в левой верхней части живота может свидетельствовать даже о разрыве селезенки. Тогда надо немедленно вызывать скорую.

В результате тяжелого течения мононуклеоза может возникнуть и гепатит — воспаление печени, желтуха. Иногда — анемия, воспаление сердечной мышцы (миокардит), также менингит и энцефалит.

Увеличенные в разы миндалины могут даже заблокировать дыхание.

Вакцины против мононуклеоза не существует.

Поэтому врачи советуют самим обезопасить себя.

Не целоваться с человеком, у которого температура или болит горло, не есть из одной посуды с кем-либо, тем более в компании, не пользоваться одним и тем же столовым прибором — вилкой, ложкой, а также стаканчиком, чашкой.

Источник: Mayo Clinic