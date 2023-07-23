По словам специалистов американской клиники Кливленда, судороги в ногах означают, что в конечности из-за высокого уровня холестерина снижен кровоток, что подвергает нас риску серьезных осложнений.

— Со временем высокий холестерин может помешать нормальному кровотоку по всему телу. В крайних случаях это может привести к неотложным состояниям, таким как инсульты и сердечные приступы, — отмечают эксперты.

По их словам, многие люди не знают, что живут с этим заболеванием. Со временем высокий уровень холестерина приводит к образованию бляшек внутри кровеносных сосудов. Это называется атеросклерозом.

По данным клиники, одним из признаков образования бляшек является судорога в ноге при движении. Симптомы появляются на достаточно поздней стадии, когда периферическая артерия заблокирована как минимум на 60%.

Ключевой симптом — судороги в ногах, которые начинаются, когда вы двигаетесь, но прекращаются, когда вы отдыхаете.

— Это признак снижения кровотока, вызванного растущими бляшками в вашей артерии, — объясняют медики.

По их словам, боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно проходит через несколько минут, когда вы даете ногам отдохнуть.

Отмечается, что часто поражаются обе ноги одновременно, хотя боль может усиливаться в одной ноге.

Другие симптомы заболевания периферических артерий включают:

онемение или слабость в ногах;

ломкие, медленно растущие ногти;

язвы на ступнях и голенях, которые не заживают;

изменение цвета кожи на ногах, например, она становится бледнее, чем обычно, или синеет;

блестящая кожа.

Если вы испытываете какие-либо симптомы, вам следует поговорить с вашим лечащим врачом, призывают эксперты клиники.

Источник: Express