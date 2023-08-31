Соусы, деликатесное мясо и колбасы, фруктовые напитки, соленое печенье и быстрые обеды на бульоне повышают уровень сахара в крови так же, как и сам сахар.

Многие ради здоровья отказались от сладостей и вообще от употребления сахара. Однако даже не подозревают, что опасность подстерегает в неожиданных продуктах, совсем не сладких на вкус.

Диетолог и специалист по фитотерапии больницы Козятаги Университета Едитепе Букет Эрташ Сефер назвала самые популярные несладкие, а порой даже кислые и соленые продукты, которые должны с осторожностью употреблять диабетики и люди, склонные к увеличению веса.

Соусы

Любите ли вы соусы? Большинство ответит утвердительно. Томатные, лимонные и гранатовые кислые соусы, особенно в салатах, довольно приятные на вкус. Но в каждом из них содержится скрытый сахар. Иногда спорно, от чего больше вреда — от картошки фри или кетчупа…

Короче говоря, если вы любите соус, готовьте его самостоятельно. Это не так сложно, зато гарантированно он будет полезным.

Деликатесные продукты, такие как колбаса

Это группа источников белка. Да, хотелось бы увидеть мясо и специи только в правильных пропорциях. Но большинство таких продуктов на рынке содержат добавленный сахар или крахмал.

Другими словами, скрытый сахар и крахмал могут быстро превратиться в источник углеводов и существенно поднять уровень сахара в крови.

Фруктовые напитки, в том числе молочные

Хотелось бы, чтобы в них был только натуральный сахар из фруктов. К сожалению, в большинство морсов и смузи добавляют белый сахар для улучшения вкуса и аромата. То же касается молочных продуктов — кефиров, йогуртов с добавлением фруктов. Такой полезный для кишечника напиток, как кефир, сразу превращается в благоприятный для недружественной флоры.

Печенье с солью

Знаете ли вы, что соленые продукты также могут содержать добавленный сахар? Крендельки, соленые крекеры, соленое печенье… На самом деле в них содержится не только сахар, но и множество добавок. Другими словами, следует знать, что их влияние на уровень сахара в крови очень существенно.

Источник: Yeditepe Hastaneleri