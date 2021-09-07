Лечение пиявками – гирудотерапия — один из древнейших методов лечения. Это уникальный способ, которому нет аналогов. О том, как проводят сеансы гирудотерапии, Фактам ICTV рассказала врач-физиотерапевт Марина Ерина.
Что такое гирудотерапия?
Гирудотерапия – лечение пиявками – древнейший метод врачевания различных болезней. Аналогов этому методу нет. Все дело в уникальном составе пиявочного секрета, содержащего биологически активные вещества и антикоагулянт гирудин. Лечение проводит гирудотерапевт. Ставят пиявки на биологически активные точки, каждая из которых имеет связь с определенным органом и отвечает за его состояние.
Какие пиявки используются при лечении?
Всего насчитывается 40 видов пиявок, но используется только один: пиявка медицинская. Их выращивают в специальных питомниках, где созданы оптимальные условия для их развития.
Можно ли через пиявку заразиться какой-либо инфекцией?
Пиявки используются только один раз. Затем их уничтожают. Это своего рода единоразовый инструмент, который не используют для другого пациента.
Как ставят пиявок?
Для того, чтобы ставить пиявок нужны навыки. Специалисты ими владеют. Пиявку сажают в пробирку, которую подносят к определенному месту на теле, когда пиявка присосется, то она начинает производить волнообразные движения. Пиявка прокалывает кожу на глубину 1,5 мм при помощи трех челюстей и высасывает примерно 5-15 мл крови. После сеанса гирудотерапии столько же еще вытекает из ранки. Всего на один сеанс нужно обычно 5—7 пиявок. После того как они закончат свою работу, отвалятся сами.
Остается ли след от укуса?
После сеанса на месте укуса остается ранка. Она может кровоточить в течение суток. Из-за того, что пиявка ввела антикоагулирующее вещество. На ранку накладывается асептическая повязка. Когда она пропитывается кровью, поверх нее накладывают новую. И так до полной остановки крови.
Каков лечебный эффект от гирудотерапии?
- Разгружается кровоток. Это нормализует артериальное давление.
- Поскольку в биологически активных точках много нервных окончаний, то укус пиявки воздействует практически, как иглоукалывание. Рефлекс проходит по нервам в определенные органы.
- Биологическое воздействие на организм. В секрете слюнных желез содержится более 100 биологически активных веществ обладающих лечебными свойствами.
Какое действие оказывает секрет пиявки на организм?
Ферменты, содержащиеся в слюне пиявки, оказывают противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, а также антисклеротическое и противоишемическое воздействие на стенки кровеносных сосудов. Биологически активные вещества обладают лимфогонными и гипотензивными свойствами, изменяют вязкость крови и улучшают лимфоотток.
Какие болезни лечат пиявками?
Перечень заболеваний, которые лечат пиявками велик. Но самые распространенные это:
- подагра
- болезнь Бехтерева
- остеохондроз
- ревматизм
- артрит
- артроз
- остеопороз
- псориаз
- гипертоническая болезнь
- сахарный диабет
- гипотиреоз
- ишемическая болезнь сердца
- тромбофлебит
- спаечные процессы
- офтальмологические заболевания (глаукома, иридоциклит)
Есть ли противопоказания к гирудотерапии?
Противопоказаний не так уж много:
- беременность
- тромбоцитопения
- онкозаболевания
- низкий гемоглобин
- гемофилия .