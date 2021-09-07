Как ставят пиявок?

Для того, чтобы ставить пиявок нужны навыки. Специалисты ими владеют. Пиявку сажают в пробирку, которую подносят к определенному месту на теле, когда пиявка присосется, то она начинает производить волнообразные движения. Пиявка прокалывает кожу на глубину 1,5 мм при помощи трех челюстей и высасывает примерно 5-15 мл крови. После сеанса гирудотерапии столько же еще вытекает из ранки. Всего на один сеанс нужно обычно 5—7 пиявок. После того как они закончат свою работу, отвалятся сами.