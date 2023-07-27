После успешного прохождения полного курса лечения онкологии наступает ремиссия рака, когда исчезают все симптомы болезни.

Однако это еще не значит, что пациент на 100% здоров — в некоторых случаях бывают рецидивы, и тогда приходится проходить лечение повторно.

Почему возникает рецидив раковых заболеваний

Восстановление после лечения онкологических заболеваний может длиться до пяти лет.

Иногда рецидивы случаются даже в первый год восстановления, когда организм еще ослаблен, а иногда — через пять лет после завершения курса. Если раннего рецидива не произошло, прогнозы для пациента улучшаются.

Причина рецидива рака — это высокая степень поражения организма раковыми клетками. В прогнозировании рецидивов раковых заболеваний врачами учитываются следующие факторы риска:

возраст пациента;

пол;

врожденные и приобретенные иммунодефициты;

наличие инфекционных болезней;

наличие вредных привычек;

контакт с вредными веществами;

наличие рецидивов в прошлом.

Профилактика рецидива

Во время диагностики точно прогнозировать рецидив сложно, поэтому обычно врачи назначают всем пациентам соответствующую профилактику: диету, умеренные физические нагрузки, а также регулярные обследования.

Для предотвращения рецидива рака молочной железы в некоторых случаях проводят гормональную терапию, а также показано полное удаление молочных желез.

Очень важно выявить рецидив вовремя, поэтому необходимо своевременно проводить медосмотр и инструментальные обследования.

Например, для диагностики рецидива лимфомы делается анализ крови, биохимический скрининг, биопсия костного мозга, компьютерная и магнитно-резонансная томография, и это только основные исследования.

В зависимости от заболевания назначенные исследования могут отличаться.

Методы лечения рецидива рака

Если рецидив рака все же наступил, пациенту назначается повторное лечение, которое проходит в более сложной форме.

Онкологическая клиника Anadolu в Турции предлагает современные действенные методы лечения онкологии:

хирургическая операция;

химиотерапия;

радиотерапия;

радиохирургия;

иммунотерапия;

пересадка костного мозга.

В некоторых случаях используется комплексный подход с использованием нескольких методов одновременно, чтобы с большей вероятностью одержать победу над болезнью.

Anadolu входит в 10 лучших клиник мира. В ней работают медики с мировым именем, которые помогли тысячам пациентов в борьбе с раком. Если подозреваете у себя рецидив, запишитесь на диагностику уже сейчас, чтобы не терять время.