После успешного прохождения полного курса лечения онкологии наступает ремиссия рака, когда исчезают все симптомы болезни.
Однако это еще не значит, что пациент на 100% здоров — в некоторых случаях бывают рецидивы, и тогда приходится проходить лечение повторно.
Почему возникает рецидив раковых заболеваний
Восстановление после лечения онкологических заболеваний может длиться до пяти лет.
Иногда рецидивы случаются даже в первый год восстановления, когда организм еще ослаблен, а иногда — через пять лет после завершения курса. Если раннего рецидива не произошло, прогнозы для пациента улучшаются.
Причина рецидива рака — это высокая степень поражения организма раковыми клетками. В прогнозировании рецидивов раковых заболеваний врачами учитываются следующие факторы риска:
- возраст пациента;
- пол;
- врожденные и приобретенные иммунодефициты;
- наличие инфекционных болезней;
- наличие вредных привычек;
- контакт с вредными веществами;
- наличие рецидивов в прошлом.
Профилактика рецидива
Во время диагностики точно прогнозировать рецидив сложно, поэтому обычно врачи назначают всем пациентам соответствующую профилактику: диету, умеренные физические нагрузки, а также регулярные обследования.
Для предотвращения рецидива рака молочной железы в некоторых случаях проводят гормональную терапию, а также показано полное удаление молочных желез.
Очень важно выявить рецидив вовремя, поэтому необходимо своевременно проводить медосмотр и инструментальные обследования.
Например, для диагностики рецидива лимфомы делается анализ крови, биохимический скрининг, биопсия костного мозга, компьютерная и магнитно-резонансная томография, и это только основные исследования.
В зависимости от заболевания назначенные исследования могут отличаться.
Методы лечения рецидива рака
Если рецидив рака все же наступил, пациенту назначается повторное лечение, которое проходит в более сложной форме.
Онкологическая клиника Anadolu в Турции предлагает современные действенные методы лечения онкологии:
- хирургическая операция;
- химиотерапия;
- радиотерапия;
- радиохирургия;
- иммунотерапия;
- пересадка костного мозга.
В некоторых случаях используется комплексный подход с использованием нескольких методов одновременно, чтобы с большей вероятностью одержать победу над болезнью.
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