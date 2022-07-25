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Дорогая, у нас проблема: что делать, если порвался презерватив

25 июля 2022, 19:53
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
секс
Источник: Depositphotos

“Дорогая, я забыл остановиться (надеть презерватив, он порвался)”. Что делать, если после полового акта вы услышали такие слова.

 — В таком случае на помощь приходит экстренная контрацепция, — говорит врач гинеколог- эндокринолог Татьяна Осауленко.

Она же и рассказывает, что это такое, потому что его использовать.

Экстренная контрацепция

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Экстренная контрацепция (ЭК) — это метод предотвращения нежелательной беременности, который используется в случае неэффективного применения постоянной контрацепции или после незащищенного полового контакта.

Задача методане дать прикрепиться оплодотворенной яйцеклетки или затормозить овуляцию.

Самый распространенный вид ЭК – препараты в виде таблеток, которые бывают гормональными или антигормональными. Их используют в течение 72 часов после незащищенного полового контакта.

Эффективность метода экстренной контрацепции составляет 58–95% и зависит от времени приемки: чем раньше, тем лучше результат.

В зависимости от дозировки препарата женщина может использовать:

  • однократную дозу — 1,5 мг;
  • двукратную дозу – по 0,75 мг с интервалом 12 часов.

Другим видом экстренной контрацепции является введение внутриматочной спирали в течение пяти дней с момента полового акта. Однако гинеколог отмечает, что такой метод используется редко.

Безопасна ли ЭК

Этот способ контрацепции не может быть неизменным. Это одноразовый препарат. Частое употребление средства для ЭК связано с рисками:

  • Наступлением беременности внематочной беременности.
  • Нарушение менструального цикла.
  • Возникновением кровотечений.

По словам гинеколога, ЭК не так надежна, как регулярный прием гормональной контрацепции. Поэтому перед применением этих препаратов лучше обратиться к гинекологу за консультацией.

Однако, конечно, экстренная контрацепция гораздо безопаснее искусственного прерывания беременности.

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Если после применения ЭК менструация не возобновилась в течение 21 дня, то следует обратиться к врачу для выявления возможной беременности.

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