“Дорогая, я забыл остановиться (надеть презерватив, он порвался)”. Что делать, если после полового акта вы услышали такие слова.
— В таком случае на помощь приходит экстренная контрацепция, — говорит врач гинеколог- эндокринолог Татьяна Осауленко.
Она же и рассказывает, что это такое, потому что его использовать.
Экстренная контрацепция
Экстренная контрацепция (ЭК) — это метод предотвращения нежелательной беременности, который используется в случае неэффективного применения постоянной контрацепции или после незащищенного полового контакта.
Задача метода – не дать прикрепиться оплодотворенной яйцеклетки или затормозить овуляцию.
Самый распространенный вид ЭК – препараты в виде таблеток, которые бывают гормональными или антигормональными. Их используют в течение 72 часов после незащищенного полового контакта.
Эффективность метода экстренной контрацепции составляет 58–95% и зависит от времени приемки: чем раньше, тем лучше результат.
В зависимости от дозировки препарата женщина может использовать:
- однократную дозу — 1,5 мг;
- двукратную дозу – по 0,75 мг с интервалом 12 часов.
Другим видом экстренной контрацепции является введение внутриматочной спирали в течение пяти дней с момента полового акта. Однако гинеколог отмечает, что такой метод используется редко.
Безопасна ли ЭК
Этот способ контрацепции не может быть неизменным. Это одноразовый препарат. Частое употребление средства для ЭК связано с рисками:
- Наступлением беременности внематочной беременности.
- Нарушение менструального цикла.
- Возникновением кровотечений.
По словам гинеколога, ЭК не так надежна, как регулярный прием гормональной контрацепции. Поэтому перед применением этих препаратов лучше обратиться к гинекологу за консультацией.
Однако, конечно, экстренная контрацепция гораздо безопаснее искусственного прерывания беременности.
Если после применения ЭК менструация не возобновилась в течение 21 дня, то следует обратиться к врачу для выявления возможной беременности.