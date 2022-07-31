Заноза — вещь неприятная, как минимум. Она все время напоминает о себе покалыванием, но может и загноиться. Поэтому очень важно вовремя от нее избавиться.
Заноза — это не всегда деревянная щепочка, попавшая под кожу. Это может быть и металлическая стружка, стекло, иголка растения и так далее.
Удалить занозу можно самостоятельно. Об этом рассказывает педиатр Евгений Комаровский.
— Удалять занозу должен тот, кто лучше видит и у кого наименее выражено дрожание рук, — рекомендует доктор.
Когда найден подходящий исполнитель. переходим непосредственно к процессу удаления занозы:
- не торопитесь, подготовьтесь: положите рядом все необходимое, в обязательном порядке обеспечьте нормальное освещение;
- для удаления мелких заноз очень пригодится увеличительное стекло;
- заноза может торчать из раны, а может быть обломанной, т. е. полностью находиться внутри кожи. Если заноза торчит, то всегда имеет смысл сначала удалить ее и только потом обрабатывать рану (мыть, намыливать, тереть и т. д.). Самый оптимальный вариант действий — налить на ранку дезинфицирующий раствор;
- торчащую занозу следует тянуть в том направлении (под тем углом), в каком она вошла в кожу;
- для того чтобы захватить край занозы, идеально использовать пинцет (лежит в мамином маникюрном наборе); .
- весьма эффективное приспособление для удаления заноз — мамины ногти, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором;
- занозу, которая полностью погружена в кожу, извлекают с помощью иглы; иглой освобождают кончик занозы, делая его доступным пинцету или ногтям;
- для извлечения заноз оптимальны не швейные иглы, а стерильные медицинские (те, что надеваются на шприц);
- если игла нестерильная, ее следует простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем);
- перед тем как использовать иглу, желательно несколько минут подержать поврежденное место в теплой воде;
- после того как заноза извлечена, следует тщательно промыть участок поврежденной кожи теплой мыльной водой, промокнуть, обработать дезинфицирующим средством или спиртовым раствором йода;
- закрыть ранку бактерицидным лейкопластырем.
Если у вас не получается удалить занозу — это повод для обращения за медицинской помощью.
Перед тем, как отправляться к врачу, продезинфицируйте ранку и занозу и накройте ее бактерицидным пластырем.
Источник: Евгений Комаровский