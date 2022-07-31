Заноза — вещь неприятная, как минимум. Она все время напоминает о себе покалыванием, но может и загноиться. Поэтому очень важно вовремя от нее избавиться.

Заноза — это не всегда деревянная щепочка, попавшая под кожу. Это может быть и металлическая стружка, стекло, иголка растения и так далее.

Удалить занозу можно самостоятельно. Об этом рассказывает педиатр Евгений Комаровский.

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— Удалять занозу должен тот, кто лучше видит и у кого наименее выражено дрожание рук, — рекомендует доктор.

Когда найден подходящий исполнитель. переходим непосредственно к процессу удаления занозы:

не торопитесь, подготовьтесь: положите рядом все необходимое, в обязательном порядке обеспечьте нормальное освещение;

для удаления мелких заноз очень пригодится увеличительное стекло;

заноза может торчать из раны, а может быть обломанной, т. е. полностью находиться внутри кожи. Если заноза торчит, то всегда имеет смысл сначала удалить ее и только потом обрабатывать рану (мыть, намыливать, тереть и т. д.). Самый оптимальный вариант действий — налить на ранку дезинфицирующий раствор;

торчащую занозу следует тянуть в том направлении (под тем углом), в каком она вошла в кожу;

для того чтобы захватить край занозы, идеально использовать пинцет (лежит в мамином маникюрном наборе); .

весьма эффективное приспособление для удаления заноз — мамины ногти, предварительно обработанные дезинфицирующим раствором;

занозу, которая полностью погружена в кожу, извлекают с помощью иглы; иглой освобождают кончик занозы, делая его доступным пинцету или ногтям;

для извлечения заноз оптимальны не швейные иглы, а стерильные медицинские (те, что надеваются на шприц);

если игла нестерильная, ее следует простерилизовать (опустить в спирт, в раствор йода, в кипяток, подержать над пламенем);

перед тем как использовать иглу, желательно несколько минут подержать поврежденное место в теплой воде;

после того как заноза извлечена, следует тщательно промыть участок поврежденной кожи теплой мыльной водой, промокнуть, обработать дезинфицирующим средством или спиртовым раствором йода;

закрыть ранку бактерицидным лейкопластырем.

Если у вас не получается удалить занозу — это повод для обращения за медицинской помощью.

Перед тем, как отправляться к врачу, продезинфицируйте ранку и занозу и накройте ее бактерицидным пластырем.

Источник: Евгений Комаровский