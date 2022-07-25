В условиях военного положения и всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста и военнообязанные получают повестку. Первая повестка предусматривает уточнение учетных данных, а следующая — прохождение военно-врачебной комиссии.
Получив повестку мужчина должен явиться в назначенный день в военкомат по месту прописки, откуда его направят на медкомиссию.
Каких врачей нужно проходить на медицинской комиссии в военкомате — читайте в нашем материале.
Медкомиссия в военкомате
По словам дежурного Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, после получения повестки, парень должен явиться в военкомат, где ему выдадут направление на медкомиссию и дополнительные анализы.
Анализы мужчина должен пройти самостоятельно, ведь они не проводятся в рамках ВЛК. Кстати, в законодательстве не определены сроки прохождения этих процедур, поэтому их можно сделать как в государственной, так и в частной больнице.
Мужчине только дадут повестку когда необходимо прийти в военкомат со сделанными анализами.
Перед прохождением ВЛК, призывник должен сделать:
- общий анализ крови и исследование мочи;
- определение группы крови и резус-принадлежности (тем, у кого нет этих данных);
- рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;
- электрокардиографию (ЭКГ);
- измерение внутриглазного давления (если мужчине 40+);
- исследование крови на сахар (для 40+).
Со сданными анализами военнообязанный снова идет в военкомат.
До медосмотра военный комиссариат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.
Каких врачей нужно пройти в военкомате
Во время прохождения ВЛК каждого мужчину осматривают восемь врачей:
- терапевт;
- хирург;
- офтальмолог;
- психиатр;
- стоматолог;
- невропатолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог.
Терапевт — специалист, который отслеживает болезни и определяет курса лечения пациентов. Именно с терапевта начинается медосмотр, поскольку он может назначить вам дополнительных специалистов, если найдет определенную проблему.
В компетенцию врача-терапевта входит диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, ишемической болезни сердца, органов дыхания и пищеварения, диагностика и лечение болезней почек, суставов и тому подобное.
Хирург осматривает человека на предмет варикозного расширения вен и его осложнений, живот для определения размеров печени и селезенки, а также предстательной железы.
Офтальмолог, другими словами, окулист проверяет глазное дно, зрительные характеристики и внутриглазное давление.
Психиатр определяет есть ли у мужчины психические расстройства. Невропатолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.
Стоматолог проводит осмотр полости рта, состояния зубов, может назначить лечение.
Оториноларинголог — врач, специализирующийся на диагностике и лечении ушей, горла, носа, головы и шеи. А дерматолог — проверит состояние кожи, волос, ногтей и тому подобное.
Если же у человека есть инвалидность или хронические заболевания, его могут дополнительно осмотреть другие специализированные врачи.
Кстати, на людей с инвалидностью военкоматы получают данные из органов социальной защиты и медкартку из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.
Каждый из врачей, после осмотра выносит заключение о годности или непригодности военнообязанного к службе. Стоит отметить, что под своим заключением врач обязательно должен поставить подпись и заверить это печатью.