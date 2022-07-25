В условиях военного положения и всеобщей мобилизации мужчины призывного возраста и военнообязанные получают повестку. Первая повестка предусматривает уточнение учетных данных, а следующая — прохождение военно-врачебной комиссии.

Получив повестку мужчина должен явиться в назначенный день в военкомат по месту прописки, откуда его направят на медкомиссию.

Каких врачей нужно проходить на медицинской комиссии в военкомате — читайте в нашем материале.

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Медкомиссия в военкомате

По словам дежурного Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, после получения повестки, парень должен явиться в военкомат, где ему выдадут направление на медкомиссию и дополнительные анализы.

Анализы мужчина должен пройти самостоятельно, ведь они не проводятся в рамках ВЛК. Кстати, в законодательстве не определены сроки прохождения этих процедур, поэтому их можно сделать как в государственной, так и в частной больнице.

Мужчине только дадут повестку когда необходимо прийти в военкомат со сделанными анализами.

Перед прохождением ВЛК, призывник должен сделать:

общий анализ крови и исследование мочи;

определение группы крови и резус-принадлежности (тем, у кого нет этих данных);

рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

электрокардиографию (ЭКГ);

измерение внутриглазного давления (если мужчине 40+);

исследование крови на сахар (для 40+).

Со сданными анализами военнообязанный снова идет в военкомат.

До медосмотра военный комиссариат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений в отношении военнообязанных.

Каких врачей нужно пройти в военкомате

Во время прохождения ВЛК каждого мужчину осматривают восемь врачей:

терапевт;

хирург;

офтальмолог;

психиатр;

стоматолог;

невропатолог;

оториноларинголог;

дерматолог.

Терапевт — специалист, который отслеживает болезни и определяет курса лечения пациентов. Именно с терапевта начинается медосмотр, поскольку он может назначить вам дополнительных специалистов, если найдет определенную проблему.

В компетенцию врача-терапевта входит диагностика и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, ишемической болезни сердца, органов дыхания и пищеварения, диагностика и лечение болезней почек, суставов и тому подобное.

Хирург осматривает человека на предмет варикозного расширения вен и его осложнений, живот для определения размеров печени и селезенки, а также предстательной железы.

Офтальмолог, другими словами, окулист проверяет глазное дно, зрительные характеристики и внутриглазное давление.

Психиатр определяет есть ли у мужчины психические расстройства. Невропатолог занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.

Стоматолог проводит осмотр полости рта, состояния зубов, может назначить лечение.

Оториноларинголог — врач, специализирующийся на диагностике и лечении ушей, горла, носа, головы и шеи. А дерматолог — проверит состояние кожи, волос, ногтей и тому подобное.

Если же у человека есть инвалидность или хронические заболевания, его могут дополнительно осмотреть другие специализированные врачи.

Кстати, на людей с инвалидностью военкоматы получают данные из органов социальной защиты и медкартку из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Каждый из врачей, после осмотра выносит заключение о годности или непригодности военнообязанного к службе. Стоит отметить, что под своим заключением врач обязательно должен поставить подпись и заверить это печатью.