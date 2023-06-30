Методы малоинвазивной хирургии и их использование в гинекологии

Минимально инвазивная хирургия – это операция, которая наносит минимально возможную операционную травму.
Этим она отличается от традиционной открытой хирургии, когда доступ осуществляется путем рассечения тканей и открытия зоны вмешательства.
Минимально инвазивная хирургия имеет много преимуществ по сравнению с открытой хирургией, поэтому там, где возможно ее использование, она становится лучшим выбором.
Что представляет собой малоинвазивная хирургия
Суть малоинвазивной хирургии в том, что вместо рассечения тканей и обнажения пораженной зоны, хирургический инструмент проникает внутрь и там выполняет необходимые манипуляции, а затем выводится наружу.
Метод не настолько новый, как может показаться: впервые он был использован в 1930-х годах японским врачом Такаги. Для осмотра и лечения мочевого пузыря он ввел в него эндоскоп (цистоскоп), отменив необходимость тяжелой полостной операции с непредсказуемым исходом.
В 1931 году его ученик Марски Ватанабэ внес изменения в цистоскоп, адаптировав его для лечения суставов. Он совершенствовал свой артроскоп и методы его использования, поэтому к 1957 году имел большой опыт артроскопии.
В 1957 году он выпустил первый Артроскопический атлас. Хирурги-ортопеды во всем мире получили возможность ознакомиться с методикой и быстро оценили ее преимущества.
Это событие можно считать отправной точкой в триумфальном марше малоинвазивной хирургии. Постепенно к такому методу начали обращаться хирурги других направлений.
В настоящее время малоинвазивную хирургию используют для операций на головном и спинном мозге, на позвоночнике, кишечнике, надпочечниках и почках, желчном пузыре, желудке, пищеводе, на сердце и сосудах, в онкологии, урологии и гинекологии.
Развитие компьютерной техники и оптики еще больше расширило возможности эндоскопической хирургии, дав старт роботизированной хирургии.
Использование лазера, ультразвука и других высокотехнологичных методов дополнили возможности эндоскопии.
Малоинвазивные методы в гинекологии
В гинекологии используется два вида эндоскопических вмешательств:
- Лапароскопия — эндоскоп (лапароскоп) вводится внутрь через проколы в передней брюшной стенке. Используется для вмешательства на яичниках, фаллопиевых трубах, матке.
- Гистероскопия — эндоскоп (гистероскоп) вводится внутрь матки через влагалище без проколов. Используется для вмешательства на матке, ее шейке, фаллопиевых трубах и влагалище.
Для лечения гинекологических заболеваний используются также:
- Эндоскопическая радиочастотная абляция эндометрия-воздействие на очаг поражения с помощью радиочастот, выполненный одним из эндоскопических доступов (лапароскопии или гистероскопии).
- LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) — петлевая электродиатермоексцизия, или конизация шейки матки.
Преимущества и недостатки минимально инвазивной хирургии
Очевидным преимуществом малоинвазивной хирургии является ее минимальная травматичность. Операционная травма, которая раньше была неизбежной, иногда становилась настолько масштабной, что хирургическое вмешательство становилось непрактичным.
Риски и нагрузки на организм были настолько велики, что операции откладывали, пока была хоть какая-то альтернатива. Минимально инвазивные методы все изменили.
Они позволили лечить многие заболевания быстро и с минимальным риском.
Плюсы:
- Более короткое время операции.
- Меньше наркоза, меньше медикаментозной нагрузки.
- Минимальный риск инфицирования.
- Минимальная кровопотеря.
- Короткий восстановительный период.
- Возможны органосохранные операции.
К недостаткам метода можно отнести лишь необходимость в специальном дорогостоящем оборудовании, которое не все клиники могут себе позволить.
Медицинские центры Мати і дитина:
- Киев, ул. Макеевская, 8
- Киев, ул. Юрия Литвинского, 54/15
- Киев, просп. Владимира Ивасюка, 8, корп. 4
- Житомир, ул. Большая Бердичевская, 43
- Львов, ул. Замарстиновская, 85а
- Киев, ул. Казимира Малевича, 83
Автор статьи: акушер-гинеколог и репродуктолог Адвена Виктория Викторовна.