Методы малоинвазивной хирургии и их использование в гинекологии

Минимально инвазивная хирургия – это операция, которая наносит минимально возможную операционную травму.

Этим она отличается от традиционной открытой хирургии, когда доступ осуществляется путем рассечения тканей и открытия зоны вмешательства.

Минимально инвазивная хирургия имеет много преимуществ по сравнению с открытой хирургией, поэтому там, где возможно ее использование, она становится лучшим выбором.

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Что представляет собой малоинвазивная хирургия

Суть малоинвазивной хирургии в том, что вместо рассечения тканей и обнажения пораженной зоны, хирургический инструмент проникает внутрь и там выполняет необходимые манипуляции, а затем выводится наружу.

Метод не настолько новый, как может показаться: впервые он был использован в 1930-х годах японским врачом Такаги. Для осмотра и лечения мочевого пузыря он ввел в него эндоскоп (цистоскоп), отменив необходимость тяжелой полостной операции с непредсказуемым исходом.

В 1931 году его ученик Марски Ватанабэ внес изменения в цистоскоп, адаптировав его для лечения суставов. Он совершенствовал свой артроскоп и методы его использования, поэтому к 1957 году имел большой опыт артроскопии.

В 1957 году он выпустил первый Артроскопический атлас. Хирурги-ортопеды во всем мире получили возможность ознакомиться с методикой и быстро оценили ее преимущества.

Это событие можно считать отправной точкой в триумфальном марше малоинвазивной хирургии. Постепенно к такому методу начали обращаться хирурги других направлений.

В настоящее время малоинвазивную хирургию используют для операций на головном и спинном мозге, на позвоночнике, кишечнике, надпочечниках и почках, желчном пузыре, желудке, пищеводе, на сердце и сосудах, в онкологии, урологии и гинекологии.

Развитие компьютерной техники и оптики еще больше расширило возможности эндоскопической хирургии, дав старт роботизированной хирургии.

Использование лазера, ультразвука и других высокотехнологичных методов дополнили возможности эндоскопии.

Малоинвазивные методы в гинекологии

В гинекологии используется два вида эндоскопических вмешательств:

Лапароскопия — эндоскоп (лапароскоп) вводится внутрь через проколы в передней брюшной стенке. Используется для вмешательства на яичниках, фаллопиевых трубах, матке.

— эндоскоп (лапароскоп) вводится внутрь через проколы в передней брюшной стенке. Используется для вмешательства на яичниках, фаллопиевых трубах, матке. Гистероскопия — эндоскоп (гистероскоп) вводится внутрь матки через влагалище без проколов. Используется для вмешательства на матке, ее шейке, фаллопиевых трубах и влагалище.

Для лечения гинекологических заболеваний используются также:

Эндоскопическая радиочастотная абляция эндометрия-воздействие на очаг поражения с помощью радиочастот, выполненный одним из эндоскопических доступов (лапароскопии или гистероскопии).

LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) — петлевая электродиатермоексцизия, или конизация шейки матки.

Преимущества и недостатки минимально инвазивной хирургии

Очевидным преимуществом малоинвазивной хирургии является ее минимальная травматичность. Операционная травма, которая раньше была неизбежной, иногда становилась настолько масштабной, что хирургическое вмешательство становилось непрактичным.

Риски и нагрузки на организм были настолько велики, что операции откладывали, пока была хоть какая-то альтернатива. Минимально инвазивные методы все изменили.

Они позволили лечить многие заболевания быстро и с минимальным риском.

Плюсы:

Более короткое время операции.

Меньше наркоза, меньше медикаментозной нагрузки.

Минимальный риск инфицирования.

Минимальная кровопотеря.

Короткий восстановительный период.

Возможны органосохранные операции.

К недостаткам метода можно отнести лишь необходимость в специальном дорогостоящем оборудовании, которое не все клиники могут себе позволить.

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Автор статьи: акушер-гинеколог и репродуктолог Адвена Виктория Викторовна.