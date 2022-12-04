Специалисты медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали о наиболее распространенных причинах боли в спине и об устойчивых мифах вокруг этой патологии.

Как утверждают эксперты Минздрава, пиковый возраст возникновения болей в спине — 35-55 лет, несмотря на распространенное мнение, что такой симптом обычно преследует людей старшего возраста.

— Кроме предубеждения относительно возраста, царит миф о том, что первая помощь при боли в спине — это болезненные уколы, капельницы и хондропротекторы, которые вроде как стимулируют восстановление хрящевой ткани, — констатируют медики.

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И отмечают, что боль в пояснице может быть предвестником серьезной болезни лишь у 1-2% пациентов. Среди красных флажков такие смежные симптомы, как:

повышение температуры;

резкая потеря веса;

нарушение чувствительности конечностей;

слабость в мышцах.

Если боль сопровождают такие признаки, как можно быстрее обратись к врачу, советуют эксперты.

По их словам, в подавляющем большинстве случаев боль имеет механический характер, то есть может быть вызвана определенным положением тела и/или двигательной активностью.

— Доказано, что инъекции и таблетированные формы препаратов имеют одинаковую эффективность. Поэтому приема назначенных врачом таблеток достаточно. А капельницы в данном контексте вообще не имеют научного обоснования, — объясняют специалисты.

По их словам, если болит спина, то надо меньше двигаться — это тоже миф. Покой и постельный режим могут только задержать выздоровление, а боль перейдет в хроническую.

Что же касается хондропротекторов, то, по словам экспертов, эти препараты не имеют доказанной эффективности. Поэтому, если беспокоит боль в пояснице, следует не заниматься самолечением, а обратиться за помощь в врачу.

Заботьтесь о себе и доверяйте только доказательной медицине. Это поможет сохранить как здоровье, так и психологическое благосостояние и ресурсы, призывают медики.

Источник: Береги себя