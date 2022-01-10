Миокардит после Covid-19 — самая обсуждаемая тема сегодня во всем мире. Однако нужно заметить, что миокардит возникает не только после коронавирусной инфекции, но и после других, уже знакомых нам болезней. Что такое детский миокардит и как его лечить, Фактам ICTV рассказала врач-педиатр, к.м.н. Ирина Андрущенко.
Что такое миокардит
Миокардит — это воспалительное заболевание миокарда.
Причины возникновения миокардита у детей
Часто причиной миокардита становится вирусная инфекция (грипп, ветряная оспа, вирус герпеса человека, вирус иммунодефицита, коронавирус SARS-CoV-2, вирус полиомиелита). В Украине миокардиты, вызванные бактериями, встречаются реже, чем вирусного происхождения.
Причинами токсического миокардита у детей могут быть некоторые медикаменты.
Аутоимунные заболевания тоже могут запускать механизм миокардита.
Симптомы миокардита
Клиническая картина зависит от степени тяжести заболевания.
- При миокардите ребенок жалуется на утомляемость, слабость, учащенное сердцебиение, одышку.
- Также плохо переносятся физические нагрузки.
- Могут появляться тошнота, боли в животе.
Диагностика миокардита
Диагноз устанавливает детский кардиолог.
Диагностика заболевания основывается на данных электрокардиограммы, эхокардиограммы, лабораторных исследований.
Раннее выявление заболевания поможет предотвратить его трансформацию в дилатационную кардиомиопатию, развитие серьезных нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности.
Лечение миокардита
Тактика лечения выбирается в зависимости от причины заболевания и степени тяжести, согласно протоколу, утвержденному Минздравом.
Лечение проводится в условиях стационара, с целью предотвращения краткосрочных и долгосрочных последствий заболевания.
Ни о каком самолечении миокардита не может быть и речи!
Профилактика
Миокардит может развиться как проявление или осложнение любого инфекционного заболевания (в первую очередь вирусного), поэтому профилактика миокардита сводится, главным образом, к предотвращению этих заболеваний. Важно, чтобы ребенок был вакцинирован в соответствии с Национальным календарем прививок.
Для того, чтобы не развился миокардит, следует санировать очаги инфекции: лечить кариес, избавляться от хронического тонзиллита. Не переохлаждаться.
Во время эпидемий вирусных инфекций избегать заражения, ограничить контакты ребенка, соблюдать правила гигиены, носить маску.
Отличной профилактикой вирусных заболеваний и профилактикой осложнений после инфекции является закаливание, которое укрепляет защитные функции организма.
Прогноз
Останутся ли последствия после перенесенного миокардита, зависит от причин возникновения, степени тяжести заболевания. При отсутствии сердечной недостаточности, сохраненной фракции выброса левого желудочка – прогноз благоприятный.
У некоторых детей вследствие развития очагового кардиофиброза могут сохраниться изменения на ЭКГ. А кардиофиброз может привести к серьезным нарушениям сердечного ритма.