Профилактика

Миокардит может развиться как проявление или осложнение любого инфекционного заболевания (в первую очередь вирусного), поэтому профилактика миокардита сводится, главным образом, к предотвращению этих заболеваний. Важно, чтобы ребенок был вакцинирован в соответствии с Национальным календарем прививок.

Для того, чтобы не развился миокардит, следует санировать очаги инфекции: лечить кариес, избавляться от хронического тонзиллита. Не переохлаждаться.

Во время эпидемий вирусных инфекций избегать заражения, ограничить контакты ребенка, соблюдать правила гигиены, носить маску.

Отличной профилактикой вирусных заболеваний и профилактикой осложнений после инфекции является закаливание, которое укрепляет защитные функции организма.