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Могут быть в 30, 40 и 50 лет: эндокринолог назвал симптомы мужской менопаузы

13 июня 2023, 10:59
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
депресія, стрес, чоловік
Источник: Depositphotos

Эндокринолог-консультант и врач общей практики Навид Юнис в комментарии популярному британскому онлайн-изданию предупредил, что мужчины могут пройти через андропаузу, мужскую менопаузу, начиная с 30-летнего возраста.

— С возрастом у мужчин может наблюдаться снижение уровня мужского полового гормона тестостерона. Могут появиться когнитивные симптомы, такие как депрессия, раздражительность и кратковременные проблемы с памятью, — объяснил эндокринолог.

Однако, по словам врача, могут быть и физические проявления пониженного уровня тестостерона, которые включают проблемы со сном, эректильную дисфункцию, недостаток энергии и изменения в распределении жира по телу.

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— У вас может развиться более выступающий живот или опухшая ткань груди, — говорит Юнис.

По словам медика, уровень тестостерона снижается примерно на один процент в год примерно с 30 лет и признаки обычно не появляются до 40-50 лет. Однако образ жизни и психологические факторы также могут способствовать возникновению многих из этих симптомов.

Симптомы мужской менопаузы:

  • беспокойство;
  • депрессия;
  • стресс;
  • снижение мышечной массы;
  • увеличение веса;
  • плохой сон;
  • употребление слишком большого количества алкоголя.

По словам врача, любой дискомфорт, вызванный симптомами, обычно не сохраняется на всю жизнь. Но это состояние может длиться до 15–20 лет, пока тело приспосабливается к более низкому уровню тестостерона.

Если для облегчения симптомов андропаузы необходимо лечение, рекомендуется изменить образ жизни: перейти на здоровую сбалансированную диету, отказаться от алкоголя и курения, регулярно делать физические упражнения, найти способы расслабиться, чтобы снизить уровень стресса и улучшить сон.

Источник: Express

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