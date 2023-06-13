Эндокринолог-консультант и врач общей практики Навид Юнис в комментарии популярному британскому онлайн-изданию предупредил, что мужчины могут пройти через андропаузу, мужскую менопаузу, начиная с 30-летнего возраста.

— С возрастом у мужчин может наблюдаться снижение уровня мужского полового гормона тестостерона. Могут появиться когнитивные симптомы, такие как депрессия, раздражительность и кратковременные проблемы с памятью, — объяснил эндокринолог.

Однако, по словам врача, могут быть и физические проявления пониженного уровня тестостерона, которые включают проблемы со сном, эректильную дисфункцию, недостаток энергии и изменения в распределении жира по телу.

— У вас может развиться более выступающий живот или опухшая ткань груди, — говорит Юнис.

По словам медика, уровень тестостерона снижается примерно на один процент в год примерно с 30 лет и признаки обычно не появляются до 40-50 лет. Однако образ жизни и психологические факторы также могут способствовать возникновению многих из этих симптомов.

Симптомы мужской менопаузы:

беспокойство;

д епрессия;

стресс;

снижение мышечной массы;

у величение веса;

плохой сон;

у потребление слишком большого количества алкоголя.

По словам врача, любой дискомфорт, вызванный симптомами, обычно не сохраняется на всю жизнь. Но это состояние может длиться до 15–20 лет, пока тело приспосабливается к более низкому уровню тестостерона.

Если для облегчения симптомов андропаузы необходимо лечение, рекомендуется изменить образ жизни: перейти на здоровую сбалансированную диету, отказаться от алкоголя и курения, регулярно делать физические упражнения, найти способы расслабиться, чтобы снизить уровень стресса и улучшить сон.

Источник: Express