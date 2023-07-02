Сертифицированный диетолог Элизабет Уолл в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвала восемь признаков дефицита кальция в организма.

— Недостаток кальция в рационе может привести к ломкости костей, что сделает их более уязвимыми к переломам, наряду со многими другими проблемами, — отмечает Уолл.

Кроме того, по словам диетолога, кальций наиболее часто связывают со здоровьем зубов. Минерал также помогает нервам передавать сообщения между мозгом и телом и помогает кровеносным сосудам перемещать кровь.

По данным Службы здоровья Великобритании (NHS), большинство из нас сможет получать весь необходимый нам кальций из своего рациона. Кальций можно найти в таких продуктах, как молоко, сыр, а также в зеленых листовых овощах.

— Недостаток кальция может привести к сильной усталости, вялости, а также к бессоннице, что может повлиять на ваше общее состояние здоровья и душевное состояние, — объясняет эксперт.

По ее словам, исследования также показали, что низкий уровень кальция связан с тяжелым предменструальным синдромом. Вот почему следить за уровнем всех витаминов, включая кальций, жизненно важно для здоровья тела.

Диетолог назвала восемь признаков дефицита кальция:

1.усталость;

2.плохое здоровье полости рта;

3.мышечные боли и скованность;

4.хрупкость или переломы костей;

5.мозговой туман;

6.головокружение;

7.онемение и покалывание в пальцах;

8.проблемы с ногтями и кожей, включая сухость или воспаление.

Дефицит кальция, по словам диетолога, также может быть следствием хронического или тяжелого недостатка витамина D, что может вызвать снижение уровня кальция в крови.

— Затем это провоцирует эффект домино, вызывая низкий уровень энергии и усталость, — предупреждает Уолл.

По словам эксперта, важно, чтобы взрослые не принимали более 2 500 мг кальция в день, так как это может быть вредно для организма и вызывать такие проблемы, как диарея.

Источник: Express