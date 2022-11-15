Доктора отмечают, что сейчас учащаются жалобы на возникновение так называемого мозгового тумана, заторможенности, не возможности быстро собраться с мыслями.
— Обычно под мозговым туманом подразумевается снижение способности концентрироваться, удерживать и анализировать информацию, повышение чувствительности к любым отвлекающим тебя факторам, — объяснил врач Евгений Комаровский.
Доктор обрисовал этот процесс таким образом: представьте себе , что вокруг опускается туман. Все очертания нечеткие, непонятные. Вроде как видно что-то, но толком ничего не видно. Затем туман рассеивается, и все в порядке.
Так и с мозговым туманом. Это не диагноз. Это даже не медицинский термин. Это удачный образ, который люди используют, чтобы описать свое состояние, когда у них возникают проблемы с памятью, отсутствие ясности ума.
— Самым показательным признаком мозгового тумана является неспособность блокировать отвлекающие факторы, — говорит врач.
Есть термин, который точно описывает мозговой туман — умственная усталость. Вроде ничего не делал, ничего не анализировал, ни с кем не общался, а устал так, как будто готовился к экзаменам в последние дни.
Почему же людей, жалующихся на подобный мозговой туман так много во всем мире?
Причин несколько:
- Регулярный, сильный стресс, который приводит к повышению АД, способен вызывать депрессию, и все это нарушает мозговое кровообращение.
- Хроническое недосыпание, недостаток сна.
- Гормональные нарушения, изменения, состояния. Есть физиологические: например, беременность когда концентрация прогестерона и эстрогена так влияет, что беременная женщина не способна к мыслительной деятельности.
- Нарушение гормонального фона у пожилых. Особенно у женщин в менопаузе.
- Некоторые диеты. Например, кетодиета, когда возникает недостаток витаминов группы В. Особенно В12.
- Аллергия на арахис и молочные продукты.
- Прием некоторых лекарств. Это не касается препаратов, которые целенаправленно влияют на работу нервной системы. Практически все препараты, используемые для химиотерапии при онкозаболеваниях вызываают нарушение мозговой деятельности.
- Болезни: воспалительные заболевания головного мозга, обменные процессы: повышение или понижение уровня глюкозы в крови, высокое АД
- Опухоли головного мозга
- Последствия инсульта
- Синдром хронической усталости.
- Вирусные инфекции, в частности коронавирусная. Есть исследования, которые подтверждают, что после Covid-19, а также при лонгковиде, есть проблемы с мыслительной деятельностью.
Что с этим делать
Таблетки волшебной нет. Медицина видит решение проблемы в двух направлениях:
Коррекция образа жизни.
Шесть способов влиять на образ жизни:
- Физические аэробные нагрузки минимум 30 минут в день 5 раз в неделю: ходьба, бег, езда на велосипеде.
- Диета: средиземноморская, DASH-диета.
- Исключение алкоголя, наркотических средств.
- Сон не менее восьми часов в сутки.
- Общественная деятельность, любые массовые мероприятия, общение, помощь людям, объединение с себе подобными.
- Психологический настрой: позитивный.
Прием компонентов, которые прямо влияют на выраженность проблем мозговой деятельности.
- витамин D, не допускать дефицита
- магний (бобовые, шпинат, семена)
- омега-3
- витамины В
- витамин С
- L-теонин — аминокислота влияющая на работу рецепторов головно мозга. Особенно у пожилых.
Источник: Евгений Комаровский