Доктора отмечают, что сейчас учащаются жалобы на возникновение так называемого мозгового тумана, заторможенности, не возможности быстро собраться с мыслями.

— Обычно под мозговым туманом подразумевается снижение способности концентрироваться, удерживать и анализировать информацию, повышение чувствительности к любым отвлекающим тебя факторам, — объяснил врач Евгений Комаровский.

Доктор обрисовал этот процесс таким образом: представьте себе , что вокруг опускается туман. Все очертания нечеткие, непонятные. Вроде как видно что-то, но толком ничего не видно. Затем туман рассеивается, и все в порядке.

Так и с мозговым туманом. Это не диагноз. Это даже не медицинский термин. Это удачный образ, который люди используют, чтобы описать свое состояние, когда у них возникают проблемы с памятью, отсутствие ясности ума.

Сейчас смотрят

— Самым показательным признаком мозгового тумана является неспособность блокировать отвлекающие факторы, — говорит врач.

Есть термин, который точно описывает мозговой туман — умственная усталость. Вроде ничего не делал, ничего не анализировал, ни с кем не общался, а устал так, как будто готовился к экзаменам в последние дни.

Почему же людей, жалующихся на подобный мозговой туман так много во всем мире?

Причин несколько:

Регулярный, сильный стресс, который приводит к повышению АД, способен вызывать депрессию, и все это нарушает мозговое кровообращение.

Хроническое недосыпание, недостаток сна.

Гормональные нарушения, изменения, состояния. Есть физиологические: например, беременность когда концентрация прогестерона и эстрогена так влияет, что беременная женщина не способна к мыслительной деятельности.

Нарушение гормонального фона у пожилых. Особенно у женщин в менопаузе.

Некоторые диеты. Например, кетодиета, когда возникает недостаток витаминов группы В. Особенно В12.

Аллергия на арахис и молочные продукты.

Прием некоторых лекарств. Это не касается препаратов, которые целенаправленно влияют на работу нервной системы. Практически все препараты, используемые для химиотерапии при онкозаболеваниях вызываают нарушение мозговой деятельности.

Болезни: воспалительные заболевания головного мозга, обменные процессы: повышение или понижение уровня глюкозы в крови, высокое АД

Опухоли головного мозга

Последствия инсульта

Синдром хронической усталости.

Вирусные инфекции, в частности коронавирусная. Есть исследования, которые подтверждают, что после Covid-19, а также при лонгковиде, есть проблемы с мыслительной деятельностью.

Что с этим делать

Таблетки волшебной нет. Медицина видит решение проблемы в двух направлениях:

Коррекция образа жизни.

Шесть способов влиять на образ жизни:

Физические аэробные нагрузки минимум 30 минут в день 5 раз в неделю: ходьба, бег, езда на велосипеде. Диета: средиземноморская, DASH-диета. Исключение алкоголя, наркотических средств. Сон не менее восьми часов в сутки. Общественная деятельность, любые массовые мероприятия, общение, помощь людям, объединение с себе подобными. Психологический настрой: позитивный.

Прием компонентов, которые прямо влияют на выраженность проблем мозговой деятельности.

витамин D, не допускать дефицита магний (бобовые, шпинат, семена) омега-3 витамины В витамин С L-теонин — аминокислота влияющая на работу рецепторов головно мозга. Особенно у пожилых.

Источник: Евгений Комаровский