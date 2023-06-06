Люди, страдающие этим хроническим недугом, сейчас испытывают обострение, хотя, холодные дни, вирусные заболевания, период цветения — вроде бы основные триггеры бронхиальной астмы, уже позади.

Семейный врач Дарья Дмитриевская напоминает, что и стресс может спровоцировать обострение бронхиальной астмы. А наша жизнь сегодня под вражескими обстрелами — сплошной стресс.

Симптомы, такие как свистящее дыхание, периодические приступы кашля, удушье могут больше всего проявляться ночью.

В зависимости от периодичности и тяжести симптомов выделяют интермиттирующий (с редкими проявлениями) и постоянный (легкий, средней тяжести и тяжелый) типы течения заболевания.

В любом случае помогут ингаляционные препараты. Они есть двух типов: для мгновенного снятия симптомов удушья и для длительной постоянной поддержки состояния и уменьшения частоты приступов. Какой именно препарат выбрать именно сейчас, может подсказать только врач.

Не стоит самостоятельно назначать себе лекарства, которые помогли кому-то другому, даже если кажется, что ваши состояния очень похожи.

В Украине астма входит в перечень болезней, препараты от которых можно получить бесплатно или с небольшой доплатой по программе Доступные лекарства. Для этого необходимо обратиться за рецептом к врачу, который наблюдает за вашим состоянием, это может быть пульмонолог, семейный врач.

Облегчить состояние больных может и корректировка образа жизни. Вспомните о спорте, закаливании, сбалансированном питании и тому подобное. В общем, обо всем, что укрепляет организм.

Но любой человек должен иметь при себе вспомогательные препараты для нейтрализации приступам.

Людям с бронхиальной астмой важно помнить и о защите от инфекций. Вроде бы период респираторных вирусных заболеваний уже прошел, но и проявления инфекционных заболеваний могут провоцировать приступы. Избегайте рисков.

Источник: Бережи себе