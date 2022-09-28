Проктология – направление в медицине, где диагностируют, лечат и занимаются профилактикой заболеваний прямой кишки. Эти болезни могут быть как у мужчин, так и у женщин, причем любого возраста.

Поэтому медики советуют не игнорировать симптомы, которые вам посылает организм, и посещать проктологов, даже когда все хорошо. Факты ICTV пообщались с врачом-проктологом Анастасией Пристаей и выяснили пять причин посетить этого специалиста.

1. Выделение крови из анального канала. Это может быть при дефекации или независимо от нее. Могут просто быть примеси крови в кале. Причины этого могут быть разными.

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– В частности, доброкачественный процесс, и может быть сигналом как онкологии, так и аутоиммунных процессов в кишке. Желательно провериться и убедиться, что все хорошо. При необходимости — получить лечение, — советует врач.

Главное — понимать, что кровь из прямой кишки не должна выделяться ни при каких условиях!

2. Другие выделения из прямой кишки — во время дефекации или независимо от нее. Это вторая причина обращения к проктологу. Это может быть слизь, гной и т.д.

3. Боль в анальном канале или во время дефекации. Третья причина обращения.

– Это не всегда может быть проктологическая проблема, но врач должен обязательно посмотреть. Может быть и трещина, геморрой, а могут быть другие сложные патологии, способные привести к сепсису и даже летальности, — предостерегает врач.

4. Изменение стула. Даже смена формы кала. Иногда так проявляются злокачественные или доброкачественные заболевания в прямой кишке, когда ее конфигурация изменяется и таким образом форма стула тоже будет изменяться.

5. Диареи и запоры. Это могут быть и вопросы к гастроэнтерологу, но скорее всего, он вас направит к проктологу.

– Чем отличается гастроэнтеролог от проктолога? Гастроэнтеролог — это терапевт. Он лечит консервативными методами, например диетами. А проктолог лечит хирургические патологии. Те, которые или сейчас нужно оперировать, или в перспективе, — поясняет Анастасия.

Врач отмечает, что такие симптомы, как боль в области копчика, к примеру, припухлость, выделение гноя из этого участка – это также проктологическая патология.

К проктологу следует обращаться, даже если жалоб на здоровье нет. Для этого есть по меньшей мере три причины:

— Первая причина – если планируете беременность. Не тогда, когда уже живете открытой половой жизнью, а когда только планируете. Так как не диагностированные проктологические патологии могут в будущем вылиться в проблему. Может быть даже потеря беременности, – предупреждает врач.

Особенно это касается женщин, которые делают ЭКО. Они получают большое количество гормонов для стимуляции и поддержания беременности, которые также влияют на развитие и прогрессирование проктологических патологий.

Вторая причина, почему здоровые люди должны посетить проктолога, это, если в роду, среди близких родственников, были онкологические болезни толстой кишки.

Тогда желательно проверяться даже без жалоб и симптомов. Так как в большинстве случаев рак толстой кишки можно предупредить. То есть, есть определенные виды онкологии, где самое лучшее, что мы можем сделать – обнаружить на ранних стадиях. А что касается этого вида рака — если сознательно к этому подойти, то его можно предупредить практически в 90% случаев.

— Третья причина – возраст. Если стукнуло 40 лет, нужно сделать себе подарок и сходить на смотр к проктологу. Он осмотрит и посоветует сходить к эндоскописту и сделать колоноскопию, – рассказывает Анастасия.

Потому что 40 лет — это в Украине скрининговый возраст. В Европе – 45. В Америке – 50. Если все хорошо, то колоноскопию нужно делать дальше каждые пять лет.

Врач предупреждает, что обращаться к проктологу нужно хотя бы раз в год и не ждать осложнений. Сейчас современная медицина успешно лечит эти проблемы. Главное – их не запускать.