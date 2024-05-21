Общий анализ крови является универсальным исследованием для выяснения причин различных заболеваний. Он помогает выявить инфекции, уровень гормонов, онкологические и воспалительные процессы, а также оценить общее состояние здоровья пациента.

Обязательно ли сдавать кровь натощак и что будет, если поесть перед анализом — в материале Фактов ICTV.

Почему кровь сдают натощак

Многих пациентов интересует, почему кровь сдают натощак и что будет, если сдавать кровь не на голодный желудок.

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Объяснение очень простое: сдача крови натощак гарантирует более точные и надежные результаты, поскольку употребление пищи влияет на концентрацию различных компонентов в крови, например глюкоза, холестерин, липиды, инсулин и тому подобное.

Перед анализом крови врачи рекомендуют пить только воду и не есть в течение 8-12 часов. Кроме того, за сутки до обследования важно избегать алкоголя и медицинских препаратов (с согласия специалиста, назначившего анализ).

А за полчаса до сдачи крови натощак важно не курить и не подвергаться физическим или эмоциональным нагрузкам. Это правило является ключевым для установления правильного диагноза и эффективного лечения. Вот почему сдают кровь натощак.

Программа медицинских гарантий: бесплатные анализы

Если есть электронное направление от семейного врача или узкого специалиста, согласно Программе медицинских гарантий, общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, уровень глюкозы и общий уровень холестерина входят в перечень бесплатных услуг по пакету Первичная медицинская помощь.

Если же пациент находится в стационаре, планово или экстренно, направление на анализы в не требуется.