Микробиолог Елена Ливинская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, какую опасность таит в себе обычная бытовая пыль и как от нее эффективно избавляться.
По словам эксперта, состав домашней пыли выглядит ориентировочно так:
- грязь, которую мы приносим домой на обуви и одежде;
- растительная пыльца;
- сажа;
- волокна одежды и ковров;
- шерсть домашних животных;
- чешуйки нашего отмершего эпителия.
Если за окном автомагистраль, неасфальтированная дорога, строительная площадка или открытые грунты без растительности, количество залетающей в окно пыли может дополнительно расти.
— Пыль – это серьезная нагрузка на слизистые дыхательных путей человека. При вдыхании пыли дыхательной системе человека приходится как-то от нее очищаться. Соответственно, возникают кашель, чихание и ринит, — рассказывает специалист.
Для людей с астмой, хронической обструктивной болезнью дыхательных путей и другими респираторными состояниями даже небольшое увеличение пыли в воздухе может усугублять симптомы.
В долгосрочной перспективе постоянное вдыхание запыленного воздуха ослабляет функцию легких и способствует хроническим бронхитам и сердечным заболеваниям.
Что же касается аллергии на пыль, то здесь речь идет о пылевом клеще, который чаще обитает в мягкой мебели и коврах и питается нашим отмершим эпителием.
Аллергия на пылевого клеща может проявляться чиханием, кашлем, насморком, заложенностью носа, ощущением раздражения в небе, горле, носу или глазах. Возможные осложнения аллергии на пылевого клеща – развитие синуситов (инфекции носовых пазух) и существенное обострение приступов астмы.
Как бороться с пылью и клещами:
- регулярно производите влажную уборку;
- избавьте домашнее пространство от лишних вещей, на которых может собираться пыль, планируйте свой интерьер без ковров и гардин, с использованием легко очищаемых материалов;
- стирайте постельное белье в горячей воде (более 50°C) еженедельно;
- выбирайте одеяла и подушки из гипоаллергенных материалов;
- при покупке мягких игрушек выбирайте те, которые можно стирать, регулярно делайте это и не держите их в постели.
Обратите внимание на влажность. Для уменьшения размножения пылевых клещей рекомендуется поддерживать относительную влажность воздуха ниже 50%. Однако с учетом того, что слишком низкая влажность в помещении будет способствовать пересушиванию слизистых носа и глаз, идеальной влажностью из этих соображений можно считать 40–50%.
Источник: Береги себя