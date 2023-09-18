Микробиолог Елена Ливинская на площадке популярного онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя объяснила, какую опасность таит в себе обычная бытовая пыль и как от нее эффективно избавляться.

По словам эксперта, состав домашней пыли выглядит ориентировочно так:

грязь, которую мы приносим домой на обуви и одежде;

растительная пыльца;

сажа;

волокна одежды и ковров;

шерсть домашних животных;

чешуйки нашего отмершего эпителия.

Если за окном автомагистраль, неасфальтированная дорога, строительная площадка или открытые грунты без растительности, количество залетающей в окно пыли может дополнительно расти.

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— Пыль – это серьезная нагрузка на слизистые дыхательных путей человека. При вдыхании пыли дыхательной системе человека приходится как-то от нее очищаться. Соответственно, возникают кашель, чихание и ринит, — рассказывает специалист.

Для людей с астмой, хронической обструктивной болезнью дыхательных путей и другими респираторными состояниями даже небольшое увеличение пыли в воздухе может усугублять симптомы.

В долгосрочной перспективе постоянное вдыхание запыленного воздуха ослабляет функцию легких и способствует хроническим бронхитам и сердечным заболеваниям.

Что же касается аллергии на пыль, то здесь речь идет о пылевом клеще, который чаще обитает в мягкой мебели и коврах и питается нашим отмершим эпителием.

Аллергия на пылевого клеща может проявляться чиханием, кашлем, насморком, заложенностью носа, ощущением раздражения в небе, горле, носу или глазах. Возможные осложнения аллергии на пылевого клеща – развитие синуситов (инфекции носовых пазух) и существенное обострение приступов астмы.

Как бороться с пылью и клещами:

р егулярно производите влажную уборку;

и збавьте домашнее пространство от лишних вещей, на которых может собираться пыль, п ланируйте свой интерьер без ковров и гардин , с использованием легко очищаемых материалов;

с тирайте постельное белье в горячей воде (более 50°C) еженедельно;

в ыбирайте одеяла и подушки из гипоаллергенных материалов;

п ри покупке мягких игрушек выбирайте те, которые можно стирать, регулярно делайте это и не держите их в постели.

Обратите внимание на влажность. Для уменьшения размножения пылевых клещей рекомендуется поддерживать относительную влажность воздуха ниже 50%. Однако с учетом того, что слишком низкая влажность в помещении будет способствовать пересушиванию слизистых носа и глаз, идеальной влажностью из этих соображений можно считать 40–50%.

Источник: Береги себя