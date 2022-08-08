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Не просто косметический дефект: как мозоли могут отразиться на нашем здоровье

8 августа 2022, 10:00
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
мозолі
Источник: Depositphotos

Специалисты всемирно известной американской клиники Майо рассказали, как мозоли могут отразиться на нашем здоровье, а также о том, что приводит к их появлению и как избежать этого дефекта.

— Мозоли и натоптыши — это толстые затвердевшие слои, которые образуются, когда кожа пытается защитить себя от трения или давления. Они часто образуются на стопах и пальцах ног и рук, — отмечают медики.

По их словам, для большинства людей простое устранение источника трения или давления приводит к исчезновению мозолей.

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Причины появления мозолей:

  • ношение неудобной обуви и носков;
  • ношение обуви без носков;
  • игра на музыкальных инструментах, например, на гитаре;
  • наследственная склонность к развитию мозолей. Тип мозолей, которые образуются на участках, не несущих нагрузку, таких как подошвы и ладони (точечный кератоз), может быть вызван генетикой.

Профилактика появления мозолей:

  • носите обувь, в которой пальцам ног достаточно места. Если вы не можете пошевелить пальцами ног, ваша обувь слишком тесная. Покупайте обувь, когда ваши ноги наиболее опухшие, обычно в конце дня. Если вы используете ортопедические стельки и вставки, обязательно наденьте их во время примерки обуви в магазине;
  • используйте защитные покрытия. Носите войлочные подушечки, немедикаментозные мозольные подушечки или повязки на участки, которые трутся об вашу обувь;
  • при работе с ручным инструментом надевайте мягкие перчатки. Или попробуйте обклеить рукоятки инструментов тканевой лентой или чехлами.

Когда обратиться к врачу

Если мозоли становятся очень болезненными или воспаленными, обратитесь к врачу. Тем более, если у вас диабет или плохой кровоток.

Не занимайтесь самолечением мозолей. Это важно, потому что даже незначительная травма стопы может привести к заражению открытой раны (язвы).

Источник: Мayoclinic

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