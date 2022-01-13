Уши начинают болеть внезапно, ночью. Первая мысль — о том, что где-то продуло. Но оказывается, причиной отитов являются микроорганизмы: вирусы или бактерии. Об этом, и о том, как диагностировать и лечить отиты, рассказала ЛОР-врач Ирина Калита.
Что такое отит
Острый отит – это воспалительное заболевание анатомических структур уха.
Различают наружный, средний и внутренний отит.
Чаще встречается острый средний отит. Им болеют и взрослые и дети. Но чаще – дети, в силу анатомических особенностей строения уха и верхних дыхательных путей.
Каковы причины возникновения отита
Причиной возникновения среднего острого отита чаще являются бактерии. Но встречаются и средние отиты вирусной этиологии: аденовирусная инфекция и грипп.
На фоне гриппа отит протекает в форме геморрагического, иногда буллезного отита. После перенесенного гриппа может развиться сенсоневральная тугоухость.
Симптомы отита
Одним из главных симптомов отита является сильная боль. Часто возникает внезапно ночью на фоне насморка.
Вторым значимым симптомом отита есть снижение слуха.
Как диагностируют отит
В диагностике на первом месте стоит клиника (боль, снижение слуха), осмотр ЛОР-врача, отоскопия (осмотр уха и барабанной перепонки).
Используют и инструментальные методы диагностики. Импедансометрия — это объективный метод исследования, позволяющий оценить среднее ухо и другие звукопроводящие структуры.
Часто используют у детей для диагностики секреторных отитов.
У детей старшего возраста проводят исследование слуха при помощи аудиометрии.
Этот метод позволяет исключить поражение внутреннего уха (слухового нерва).
Если средний отит протекает с осложнениями, то проводят рентген-исследование или КТ среднего уха и височной кости.
Могут использоваться и лабораторные методы, и анализ на С-реактивный белок.
Как лечить отит
Лечение отитов комплексное. Учитывая бактериальную этиологию, назначаются антибактериальные препараты. Не исключая вирусное происхождение болезни, можно отсрочить прием антибиотиков на одни сутки и проследить за течением болезни. Если стало хуже или отсутствует положительная динамика, то начинают прием антибактериальных препаратов.
При лечении отитов обязательно добавляют препараты, которые разблокируют слуховую трубу.
Также пописывают ушные капли, учитывая состояние пациента. При выраженной боли применяют противовоспалительные средства, которые имеют и обезболивающие свойства.
Есть ли негативные последствия отита
Нелеченные отиты имеют серьезные последствия. Это объясняется локализацией процесса в голове.
Одним из последствий является кондуктивная тугоухость. При вирусных отитах возможно развитие сенсонервальной тугоухости. Другие осложнения встречаются реже.
Профилактика
Одним из эффективных методов профилактики является плановая иммунизация от пневмококка.
Вакцинация от пневмококка уменьшает количество средних отитов и соответственно — количество случаев тугоухости.
В развитых странах прививка обязательная. В Украине, к сожалению, она пока что является рекомендованной.
Что нельзя делать при отите
Нельзя греть уши- компрессы и мешочки с солью противопоказаны!