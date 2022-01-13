Как лечить отит

Лечение отитов комплексное. Учитывая бактериальную этиологию, назначаются антибактериальные препараты. Не исключая вирусное происхождение болезни, можно отсрочить прием антибиотиков на одни сутки и проследить за течением болезни. Если стало хуже или отсутствует положительная динамика, то начинают прием антибактериальных препаратов.

При лечении отитов обязательно добавляют препараты, которые разблокируют слуховую трубу.

Также пописывают ушные капли, учитывая состояние пациента. При выраженной боли применяют противовоспалительные средства, которые имеют и обезболивающие свойства.