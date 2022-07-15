Медики Львовской областной детской клинической больницы Охматдет рассказали родителям, что делать, если ребенок случайно выпил химическое средство.

— В среднем пять детей в год попадают в нашу больницу с отравлениями организма и ожогами пищевода, вследствие выпитого химического вещества (шампуней, средств для мытья сантехники, жидких стиральных порошков и т.д.), что является достаточно большой статистикой в целом, — отмечают медики.

По их словам, маленькие исследователи с интересом осматривают все цветные баночки, которые могут быть в их доступе в ванной комнате или на кухне, часто пробуя на вкус их содержимое.

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А между тем, химические ожоги желудочно-кишечного тракта нуждаются в неотложной квалифицированной медицинской помощи, ведь последствия могут быть фатальными.

При малейшем подозрении на то, что ребенок проглотил химическое вещество, ему следует сразу дать выпить много жидкости, чтобы уменьшить действие химической жидкости на желудочно-кишечный тракт. Рвоту вызывать ни в коем случае нельзя.

Ребенка следует немедленно транспортировать в детскую больницу, чтобы оценить степень ожога пищевода, состояние отравления организма, провести все необходимые обследования и анализы.

Медики призывают помнить, что чем больше ожог и чем больше отравление, тем хуже последствия для здоровья ребенка, которые могут привести к сложным реконструктивным операциям и инвалидизации на всю жизнь.

Поэтому, если у вас дома есть маленькие исследователи мира, прячьте все химические средства ухода на верхние полки. Будьте благоразумными, бдительными и действуйте быстро, призывают медики.

Источник: Охматдет Львов