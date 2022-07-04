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Нога атлета: симптомы грибка стопы, профилактика и лечение

4 июля 2022, 10:49
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
грибок
Источник: Depositphotos

Как понять, что ваши ноги поразил грибок. Каковы симптомы этого состояния и как его можно вылечить.

Обо всем этом подробно рассказали специалисты онлайн-платформы в Telegram-канале Береги себя.

— Прогноз погоды показывает: сезон жары продолжается. В таких условиях у тех, чьи стопы длительное время находятся в тесной обуви и сильно потеют, нередко случается “нога атлета”, — отмечают медики.

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По их словам, нога атлета или Tinea pedis — это вовсе не красивые накачанные ноги спортсмена. Так называют очень распространенное грибковое заболевание ног.

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Симптомы грибка ног:

  • кожа между пальцами начинает шелушиться и трескаться;
  • зуд, особенно сразу после того, как сняли обувь и носки;
  • воспаленная кожа выглядит красной или сероватой (в зависимости от цвета кожи);
  • жжение;
  • сухость в районе подошвы, которая распространяется на боковую часть стопы.

Как предотвратить заболевание:

  • держите ногти короткими и чистыми: ногти могут быть “резервуаром” для инфекции;
  • не ходите босиком в общественном душе — надевайте тапочки или шлепанцы;
  • старайтесь держать ноги чистыми и сухими;
  • если в жаркую погоду есть возможность выбрать сандалии, носите сандалии;
  • избегайте обуви и носков, которые сделаны из плохо сохнущего материала (например, нейлона).

Как лечить грибок

Для этого вам следует обратиться к своему лечащему врачу, который подберет подходящее лечение.

Если на протяжении двух недель лечение не дает улучшения, вам обязательно нужна еще одна консультация с врачом.

Источник: Береги себя

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