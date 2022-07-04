Как понять, что ваши ноги поразил грибок. Каковы симптомы этого состояния и как его можно вылечить.
Обо всем этом подробно рассказали специалисты онлайн-платформы в Telegram-канале Береги себя.
— Прогноз погоды показывает: сезон жары продолжается. В таких условиях у тех, чьи стопы длительное время находятся в тесной обуви и сильно потеют, нередко случается “нога атлета”, — отмечают медики.
По их словам, нога атлета или Tinea pedis — это вовсе не красивые накачанные ноги спортсмена. Так называют очень распространенное грибковое заболевание ног.
Симптомы грибка ног:
- кожа между пальцами начинает шелушиться и трескаться;
- зуд, особенно сразу после того, как сняли обувь и носки;
- воспаленная кожа выглядит красной или сероватой (в зависимости от цвета кожи);
- жжение;
- сухость в районе подошвы, которая распространяется на боковую часть стопы.
Как предотвратить заболевание:
- держите ногти короткими и чистыми: ногти могут быть “резервуаром” для инфекции;
- не ходите босиком в общественном душе — надевайте тапочки или шлепанцы;
- старайтесь держать ноги чистыми и сухими;
- если в жаркую погоду есть возможность выбрать сандалии, носите сандалии;
- избегайте обуви и носков, которые сделаны из плохо сохнущего материала (например, нейлона).
Как лечить грибок
Для этого вам следует обратиться к своему лечащему врачу, который подберет подходящее лечение.
Если на протяжении двух недель лечение не дает улучшения, вам обязательно нужна еще одна консультация с врачом.
Источник: Береги себя