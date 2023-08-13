Он необходим организму для развития костей, усвоения кальция и активной работы иммунной системы. А еще — помогает в профилактике вирусных заболеваний. Речь идет о витамине D, который недаром называют витамином солнца. Потому что лучше всего его получать именно благодаря солнечным лучам.

Однако почти половина населения мира не имеет такой возможности, поэтому, скорее всего, со временем будет испытывать дефицит витамина. Но не только солнце наполняет организм важным компонентом, продукты также могут стать источником незаменимого витамина D. Эндокринол-диетолог Татьяна Луговская рассказала Фактам ICTV о том, какую пищу следует употреблять, чтобы пополнить запасы данного витамина.

Витамин D: польза и вред

В условиях недостатка витамина D у человека может возникать ряд болезней. Прежде всего, ослабится иммунитет, возрастет риск появления гипертонии, сахарного диабета, ревматоидного артрита и других заболеваний. А еще дефицит витамина может привести к рахиту.

Но избыток тоже не является полезным. Потому что витамин прежде всего будет способствовать усвоению большого количества кальция. Как результат — появление сердечно-сосудистых заболеваний и образование камней в почках.

Витамин D на 90% синтезируется в коже, а вот с пищей в организм поступает лишь 10%.

Синтез витамина D происходит максимально с 11 до 14 часов дня. Но под действием солнцезащитных средств он подавляется до 95-98%. Современные люди, как правило, передвигаются на транспорте, работают в офисах, где ограничен ультрафиолет! Отсюда и недостаток важного витамина в организме, — рассказывает Татьяна Луговская.

Согласно большинству современных рекомендаций, суточная потребность в витамине D, в зависимости от возраста, составляет не менее 600-800 МЕ. Добрать норму можно благодаря определенным продуктам.

Топ продуктов с высоким содержанием витамина D

1. Лосось

Это настоящий источник витамина D. Впрочем, важно, в каких условиях его выращивали. Так, лосось выращенный на воле, дикий, содержит 600-1000 МЕ витамина на 100-граммовую порцию, это почти 125% дневной нормы.

— Однако порция атлантического лосося весом в 100 г, специально выращенного в искусственных условиях, содержит лишь 250 МЕ витамина D, что составляет 32% от необходимой нормы, — объясняет врач.

2. Сардина, сельдь, скумбрия

Эта рыба также является одним из богатых источников витамина D. Так, в свежей атлантической сельди содержится 216 МЕ на порцию в 100 г. Это, правда, лишь 27% от суточной нормы.

Если же вы любите консервированные сардины, то в них на 100 г содержится 300-600 МЕ витамина. Консервированная макрель — 250 МЕ на 100 г. Хорошим источником витамина являются и другие виды жирной рыбы. Такие как палтус и скумбрия.

3. Консервированный тунец

В 100 г этого продукта входит 268 МЕ витамина D, а это равно 34% от суточной нормы. Однако врачи советуют в неделю съедать не более 170 г, так как он может содержать ртуть. Накопление такого токсина может привести к негативным последствиям.

4. Яичные желтки

Один желток содержит 20 МЕ витамина D. Впрочем, следует ограничить потребление яиц, если есть повышенный уровень холестерина. Причем ограничивается потребление именно желтков — до трех в неделю. То есть если делаем яичницу — 1 желток и 2 или 3 белка.

5. Говяжья печень

Приготовленная говяжья печень содержит 45 МЕ витамина D в 100 г продукта. Это 5% от дневной нормы.

— Впрочем, следует помнить, что в ней содержится большое количество холестерина. Поэтому данным продуктом не следует злоупотреблять, — советует Татьяна Луговская.

Важно добавить, что даже при полноценном питании норму важного витамин D ни с продуктами питания, ни с солнечными лучами добрать не удается. Тогда на помощь приходит так называемый нативный витамин D в профилактической дозировке.

Также витамин D можно принимать в виде добавок. Преимущество БАДов в том, что для их лучшего усвоения не нужно есть жирную пищу. Однако их нельзя принимать натощак, а лучше всего пить во время еды или после нее. Впрочем, перед использованием обязательно стоит проконсультироваться с врачом!