Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о причинах и симптомах пониженного давления, а также о способах его нормализации.

— Парадокс гипотонии в том, что в большинстве своем она не вредит здоровью и не имеет серьезных последствий. Впрочем, это заболевание может иметь выраженные проявления, которые ощутимо портят жизнь человеку, — отмечают специалисты.

По их словам, определение этого состояния неоднозначно – официально это показатели ниже 90/60 мм рт. ст. Однако на возникновение симптомов оказывает влияние также снижение давления относительно нормального уровня и персональная чувствительность.

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Основные симптомы гипотонии:

слабость и головокружение;

тошнота;

холодные конечности;

нарушение зрения, “мушки” перед глазами.

Такие проявления появляются в результате недостатка кислорода в головном мозге и перераспределения крови от конечностей к центру тела и критически важных органов.

Возникает снижение давления на фоне разных факторов:

недосып и усталость;

неполноценное питание (недоедание);

обезвоживание;

низкий уровень глюкозы в крови;

стресс;

жара и духота;

кровопотеря, в том числе менструальная;

некоторые заболевания, связанные с гормонами, сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной системой.

Эксперты настаивают, что, если жалобы возникают часто и существенно нарушают качество жизни, следует обратиться к врачу для уточнения причин.

При ухудшении самочувствия необходимо измерить давление. Если оно слишком низкое, то следует выполнить следующие действия:

сесть или лечь так, чтобы ноги оказались выше головы, чтобы кровь лучше попадала в мозг;

проветрить помещение, снять галстук, расстегнуть несколько пуговиц и верхнюю одежду;

выпить воду, чай или кофе (желательно сладкие) для пополнения количества жидкости и глюкозы;

съесть что-нибудь легкое, но питательное;

двигаться по возможности.

Физическая активность в целом значительно помогает предотвращать перепады давления, ведь она тренирует мышцы и улучшает тонус сосудов, а значит, делает нас более устойчивыми к любым неблагоприятным факторам, отмечают медики.

Источник: Береги себя