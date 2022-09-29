Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о причинах и симптомах пониженного давления, а также о способах его нормализации.
— Парадокс гипотонии в том, что в большинстве своем она не вредит здоровью и не имеет серьезных последствий. Впрочем, это заболевание может иметь выраженные проявления, которые ощутимо портят жизнь человеку, — отмечают специалисты.
По их словам, определение этого состояния неоднозначно – официально это показатели ниже 90/60 мм рт. ст. Однако на возникновение симптомов оказывает влияние также снижение давления относительно нормального уровня и персональная чувствительность.
Основные симптомы гипотонии:
- слабость и головокружение;
- тошнота;
- холодные конечности;
- нарушение зрения, “мушки” перед глазами.
Такие проявления появляются в результате недостатка кислорода в головном мозге и перераспределения крови от конечностей к центру тела и критически важных органов.
Возникает снижение давления на фоне разных факторов:
- недосып и усталость;
- неполноценное питание (недоедание);
- обезвоживание;
- низкий уровень глюкозы в крови;
- стресс;
- жара и духота;
- кровопотеря, в том числе менструальная;
- некоторые заболевания, связанные с гормонами, сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной системой.
Эксперты настаивают, что, если жалобы возникают часто и существенно нарушают качество жизни, следует обратиться к врачу для уточнения причин.
При ухудшении самочувствия необходимо измерить давление. Если оно слишком низкое, то следует выполнить следующие действия:
- сесть или лечь так, чтобы ноги оказались выше головы, чтобы кровь лучше попадала в мозг;
- проветрить помещение, снять галстук, расстегнуть несколько пуговиц и верхнюю одежду;
- выпить воду, чай или кофе (желательно сладкие) для пополнения количества жидкости и глюкозы;
- съесть что-нибудь легкое, но питательное;
- двигаться по возможности.
Физическая активность в целом значительно помогает предотвращать перепады давления, ведь она тренирует мышцы и улучшает тонус сосудов, а значит, делает нас более устойчивыми к любым неблагоприятным факторам, отмечают медики.
Источник: Береги себя