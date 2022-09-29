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Низкое давление, оно же гипотония: причины, симптомы, как поднять

29 сентября 2022, 16:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гіпотонія
Источник: Depositphotos

Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о причинах и симптомах пониженного давления, а также о способах его нормализации.

— Парадокс гипотонии в том, что в большинстве своем она не вредит здоровью и не имеет серьезных последствий. Впрочем, это заболевание может иметь выраженные проявления, которые ощутимо портят жизнь человеку, — отмечают специалисты.

По их словам, определение этого состояния неоднозначно – официально это показатели ниже 90/60 мм рт. ст. Однако на возникновение симптомов оказывает влияние также снижение давления относительно нормального уровня и персональная чувствительность.

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Основные симптомы гипотонии:

  • слабость и головокружение;
  • тошнота;
  • холодные конечности;
  • нарушение зрения, “мушки” перед глазами.

Такие проявления появляются в результате недостатка кислорода в головном мозге и перераспределения крови от конечностей к центру тела и критически важных органов.

Возникает снижение давления на фоне разных факторов:

  • недосып и усталость;
  • неполноценное питание (недоедание);
  • обезвоживание;
  • низкий уровень глюкозы в крови;
  • стресс;
  • жара и духота;
  • кровопотеря, в том числе менструальная;
  • некоторые заболевания, связанные с гормонами, сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной системой.

Эксперты настаивают, что, если жалобы возникают часто и существенно нарушают качество жизни, следует обратиться к врачу для уточнения причин.

При ухудшении самочувствия необходимо измерить давление. Если оно слишком низкое, то следует выполнить следующие действия:

  • сесть или лечь так, чтобы ноги оказались выше головы, чтобы кровь лучше попадала в мозг;
  • проветрить помещение, снять галстук, расстегнуть несколько пуговиц и верхнюю одежду;
  • выпить воду, чай или кофе (желательно сладкие) для пополнения количества жидкости и глюкозы;
  • съесть что-нибудь легкое, но питательное;
  • двигаться по возможности.

Физическая активность в целом значительно помогает предотвращать перепады давления, ведь она тренирует мышцы и улучшает тонус сосудов, а значит, делает нас более устойчивыми к любым неблагоприятным факторам, отмечают медики.

Источник: Береги себя

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