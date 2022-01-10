Обтирание спиртом при температуре – почему это не работает

Существуют различные методы снизить температуру тела, одни из них проверены годами, эффективность других вызывает сомнения. Именно ко второй группе относится обтирание кожи спиртом.

В Минздраве рассказали, почему оно не работает и может даже нанести вред больному.

По информации профильного ведомства, обтирание кожи спиртом во время лихорадки дает ложное чувство облегчения.

— После нанесения на кожу спирт начинает быстро испаряться. Это сразу вызывает охлаждение, которое может быть долгожданным облегчением. Однако такое охлаждение тела является чисто ощущением. Оно временно снижает температуру кожного покрова, но внутренняя температура тела в то же время не снижается, — комментируют в Минздраве.

Кроме того, этот метод может вызвать ощущение того, что человеку холодно, и дрожь.

– Так организм сигнализирует, что вам слишком холодно. Поэтому он будет вынужден повышать общую температуру тела, чтобы преодолеть эти симптомы, — добавляют специалисты.

Обтирание спиртом может привести к повреждениям и даже ожогам кожи. Особенно опасно оно для детей.

Следует помнить, что спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу.

В то же время повышенная температура тела – попытка организма побороть возбудителя болезни. Так иммунная система пытается бороться с инфекцией, в это время формируются антитела.

Поэтому не всегда нужно ее сбивать, это нужно делать только тогда, когда она вызывает дискомфорт. Вообще не рекомендуют сбивать температуру ниже 38,5 °C. Лучше в это время пить много воды, чтобы избежать обезвоживания.

Когда фиксируются более высокие показатели, следует применять жаропонижающие препараты, выписанные врачом.