Врач-ревматолог Екатерина Заичко на площадке популярного онлайн-ресурса Береги себя рассказала об одной из причин хронической усталости — фибромиалгии, а также о симптомах, причинах и лечении болезни.

— Название болезни происходит от латинского “fibro” — соединительная ткань, греческого “myo” — мышца и “algos” — боль. То есть дословно означает “боль мышц и соединительной ткани”, — объясняет медик.

По ее словам, заболевание может маскировать течение других ревматологических состояний — анкилозирующего спондилита, ревматоидного артрита и других. Его основой является феномен центральной сенситизации — явление, когда тело человека реагирует болью на раздражители, которые обычно его не вызывали.

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Фибромиалгия (ФМ) – это расстройство, которое характеризуется распространенной мышечно-скелетной болью и сопровождается переутомлением, нарушениями сна, памяти и настроения.

— Хорошая новость в том, что, несмотря на боли, внутренние органы и системы не страдают. Так что специфических изменений, которые можно зафиксировать лабораторно или инструментально, не будет, — говорит ревматолог.

Причины фибромиалгии

По словам Екатерины Заичко, конкретная причина, почему развивается болезнь, пока неизвестна. По сути ФМ является заболеванием центральной нервной системы, хотя вторичные факторы, такие как инфекции или сильный стресс, могут спровоцировать или включить центральные механизмы.

Факторы риска развития фибромиалгии:

генетическая предрасположенность;

стресс;

аутоиммунные заболевания.

Женщины страдают заболеванием значительно чаще.

Существует два подхода к лечению фибромиалгии:

немедикаментозный: массаж, йога, плавание, пилатес, когнитивно-поведенческая терапия;

медикаментозное лечение. Конкретное лекарство может назначить исключительно профессиональный врач. Обычные нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) здесь не всегда эффективны.

Часто эффективно сочетание методов. Не менее важно помнить, что ФМ может возникать на фоне ревматологической болезни, которую тоже следует лечить.

Облегчить симптомы могут йога, упражнения на растяжение мышц, дыхательные техники, теплая ванна или горячий душ. Также помогают изменение стиля жизни, комбинация определенных физических упражнений и когнитивно-поведенческая терапия.

Источник: Береги себя