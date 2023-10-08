Консультант общей практики одной из частных британских клиник Уильям Вонг рассказал, что возникновение сенсорных проблем в более позднем возрасте может быть предупредительным признаком деменции.

— Большинство людей знают о более заметных симптомах, таких как замедление мыслительных процессов, но есть также несколько относительно неизвестных или недооцененных признаков патологии, — отметил Вонг.

Врач объяснил, что одним из этих менее известных признаков являются сенсорные проблемы. Это часто включает в себя трудности с восприятием глубины, исключительную чувствительность к шуму, проблемы с пространственным восприятием, а также общие изменения вкусов и запахов.

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По словам медика, еще одним признаком, который может вызвать тревогу, являются изменения настроения. Человек с деменцией может стать необычайно раздражительным и испытывать резкие перепады настроения.

Хотя эти признаки могут проявиться рано, определить точное время их появления сложно. Дело в том, что у большинства людей симптомы начинают проявляться после 60 лет, когда их чувства и ощущения ухудшаются просто из-за старости.

Однако следует обратиться к врачу, если у вас или у кого-то из ваших знакомых появятся симптомы деменции. Медики смогут указать вам правильное направление, чтобы помочь справиться с симптомами, резюмирует Вонг.

Источник: Express