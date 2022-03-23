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Ожоги белым фосфором – почему это опасно и как оказать первую помощь

23 марта 2022, 14:22
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
перша допомога
Источник: Depositphotos

Российские оккупанты использую против Украины фосфорные бомбы, из-за чего возрастает риск получать такие ожоги. Они чрезвычайно опасны, ведь белый фосфор может прожигать тело до костей и костного мозга.

Врач Наталия Яремчук озвучила рекомендации по оказанию первой помощи при ожогах белым фосфором.

Базовые рекомендации:

  1. Не контактировать с частицами фосфора, которые попали на кожу и на одежду.
  2. Если есть возможность, окунуть поврежденную часть тела в воду. Если это невозможно, поливать кожу и одежду сверху.
  3. Одежду лучше снимать прямо в воде, ведь в такой среде он не горит.
  4. Поврежденные участки тела нужно обработать содовым раствором — 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды.
  5. Приложить влажную повязку к ране.
  6. Нельзя использовать вату и перекись водорода.
  7. Если пострадавший в сознании, можно дать ему любое обезболивающее — Фенобарбитал и успокоительное — Корвалол, Гидазепам, Феназепам.
  8. При отравлении парами фосфорного соединения подойдет любой сорбент внутрь — активированный уголь, пищевая глина, Энтеросорбент, Атоксил, Энтеросгель.
  9. Важно пить много воды, щелочные жидкости, молока или щелочной воды без газа.
  10. Как можно быстрее нужно доставить больного в любое медицинское учреждение.
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Во время войны в Украине важно не игнорировать любые рекомендации по оказанию первой неотложной помощи. Ведь в таких условиях возрастает риск получить самые разнообразные травмы. Поэтому нужно быть готовым ко всему.

Теги
медична допомога , опіки , швидка допомога
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