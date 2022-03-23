Ожоги белым фосфором – почему это опасно и как оказать первую помощь

Российские оккупанты использую против Украины фосфорные бомбы, из-за чего возрастает риск получать такие ожоги. Они чрезвычайно опасны, ведь белый фосфор может прожигать тело до костей и костного мозга.
Врач Наталия Яремчук озвучила рекомендации по оказанию первой помощи при ожогах белым фосфором.
Базовые рекомендации:
- Не контактировать с частицами фосфора, которые попали на кожу и на одежду.
- Если есть возможность, окунуть поврежденную часть тела в воду. Если это невозможно, поливать кожу и одежду сверху.
- Одежду лучше снимать прямо в воде, ведь в такой среде он не горит.
- Поврежденные участки тела нужно обработать содовым раствором — 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды.
- Приложить влажную повязку к ране.
- Нельзя использовать вату и перекись водорода.
- Если пострадавший в сознании, можно дать ему любое обезболивающее — Фенобарбитал и успокоительное — Корвалол, Гидазепам, Феназепам.
- При отравлении парами фосфорного соединения подойдет любой сорбент внутрь — активированный уголь, пищевая глина, Энтеросорбент, Атоксил, Энтеросгель.
- Важно пить много воды, щелочные жидкости, молока или щелочной воды без газа.
- Как можно быстрее нужно доставить больного в любое медицинское учреждение.
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Во время войны в Украине важно не игнорировать любые рекомендации по оказанию первой неотложной помощи. Ведь в таких условиях возрастает риск получить самые разнообразные травмы. Поэтому нужно быть готовым ко всему.