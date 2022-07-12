Эксперты Министерства здравоохранения Украины собрали всю полезную информацию о симптомах ротавирусной инфекции и о том, как можно уберечься от этого тяжелого заболевания.

— Пребывание в местах скопления людей и ограниченный доступ к чистой воде является причинами вспышки кишечных заболеваний. Почти все они легко передаются от человека к человеку, а следовательно, являются особенно опасными во время войны, — отмечается в сообщении.

Ротавирусная инфекция – одно из таких заболеваний. Предотвращать его можно благодаря вакцинации.

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Что такое ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция — инфекционное заболевание, возбудителем которого является ротавирус.

Путь передачи — фекально-оральный, через грязные руки, загрязненные предметы, продукты, воду.

В кале инфицированного вирус выявляется за два дня до появления симптомов и на протяжении 10 дней после их уменьшения.

Все это время вирус легко распространяется, даже если у больного нет никаких признаков.

Вирус может оставаться на поверхностях, например, на мебели и игрушках, в течение недель и даже месяцев.

Начальные симптомы ротавируса

Ранними симптомами инфекции являются:

резкое повышение температуры;

рвота.

Позже появляется длительная диарея, может наблюдаться боль в животе.

У здоровых взрослых ротавирусная инфекция может иметь только легкие проявления и симптомы или вообще их не иметь.

Однако для младенцев и детей раннего возраста это заболевание опасно из-за риска быстрого обезвоживания.

Симптомы ротавируса

Обязательно обратитесь к врачу, если у вас или вашего ребенка:

признаки обезвоживания (сухость во рту, плач без слез, снижение частоты мочеиспускания);

частая рвота;

диарея больше суток, следы крови в кале;

температура свыше 39 градусов;

признаки переутомления, вялость, непривычная сонливость.

Лечение ротавирусной инфекции

Специфического лечения ротавирусной инфекции нет — только симптоматическое.

Необходимо восстанавливать количество жидкости и электролитов в организме, снижать интоксикацию.

Антибиотики при ротавирусной инфекции не назначают, поскольку они не эффективны.

Как защититься от ротавирусной инфекции

Соблюдение правил гигиены значительно уменьшает риск заболевания. Не забывайте мыть руки после посещения туалета или после того, как поменяли ребенку подгузник.

Однако этот способ не дает 100% гарантий. Не убивают ротавирус и средства дезинфекции для рук на основе спирта.

Самая эффективная защита от ротавирусной инфекции — вакцинация.