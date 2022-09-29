Почему возникает пневмония, как распознать эту болезнь и когда при ее лечении действительно нужен антибиотик. На эти и другие вопросы, связанные с воспалением легких, ответили эксперты онлайн-платформы Береги себя.

— Причины воспалительного процесса в легких могут быть разными. Среди инфекционных – бактериальная природа и вирусная, — отмечают медики.

По их словам бактериальная инфекция подлежит лечению антибиотиками, а вирусную ни один подобный препарат не возьмет по определению, потому что вирус на антибиотики не реагирует. Как, например, воспалительный процесс в легких, связанный с коронавирусной болезнью.

В то же время, отмечают эксперты, бактериальная пневмония более привычна для наших представлений. Чаще всего ее вызывают микроорганизмы условно патогенной природы, которые обычно мирно сосуществуют с нами, но при определенных условиях могут вызывать заболевание.

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К примеру, на фоне вирусного заболевания (ОРВИ), сильного переохлаждения, снижения иммунитета и т.п., которое приводит к стремительному размножению бактерий. Это провоцирует образование в альвеолах большого количества вязкой жидкости, экссудата, где тепло и есть чем поживиться. Именно такой процесс является классической бактериальной пневмонией.

Распространенные симптомы пневмонии:

кашель, преимущественно с мокротой, которая может трудно отходить;

лихорадка, ломота в теле, потливость;

выражен н а я общая слабость, интоксикация;

возможная боль в области грудной клетки.

Отмечается, что чаще бактериальная пневмония односторонняя и может охватывать одну или несколько долей легкого. Хотя бывает и двусторонний процесс.

По словам медиков, вероятность развития воспаления легких на фоне обычного ОРВИ в целом связана с образом жизни, питанием, условиями пребывания. Так, у людей, которые вынуждены долго находиться во влажных и холодных местах и имеют недостаточный и несбалансированный рацион, риск развития пневмонии выше, чем, например, у офисных работников.

Вот почему это заболевание чаще диагностируют военные медики и вынуждены назначать антибиотики для спасения жизни военных.

Отмечается, что в мирной жизни, где есть возможность наладить распорядок дня и питания, у человека без существенных хронических заболеваний вероятность развития пневмонии невысока.

— Поэтому не стоит требовать от врача антибиотик от повышенной температуры или кашля — чаще всего эти симптомы вызваны обычной простудой вирусной природы, — подчеркивают специалисты.

И призывают обратить внимание на вакцинацию, которая оградит нас от большинства случаев воспаления легких и по поводу которой следует проконсультироваться с врачом.

Источник: Береги себя